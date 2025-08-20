Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Żejtun
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Zejtun, Мальта

пентхаусы
7
однокомнатные
3
двухкомнатные
11
трехкомнатные
22
Квартира Удалить
Очистить
37 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 3 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3-комнатный первый этаж Maisonette в районе УЦА Зейтун очень центральный и рядом со всеми уд…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zejtun, Мальта
Пентхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот потрясающий пентхаус - мечта каждого домовладельца! Расположенная в очаровательном горо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 2 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Мальта Этот очаровательный Maisonette в Зейтуне, Мальта является обязательным для всех, кто…
Цена по запросу
Оставить заявку
Tut TravelTut Travel
Квартира 2 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 2 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартиры Эта очаровательная квартира с 2 спальнями и 2 ванными комнатами в желательном райо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 3 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается по плану массивная квартира на первом этаже, расположенная в тихом районе в Зейтун…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 2 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот очаровательный Maisonette в Зейтуне предлагает идеальное сочетание комфорта и удобства.…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 3 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Отличная возможность для покупателей в первый раз. Shell образует квартиру второго этажа в о…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 3 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Квартира третьего этажа часть блока 6 - Обслуживается лифтом - Готовая построена и высоко за…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 3 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта красивая трехкомнатная, двухкомнатная квартира является прекрасной возможностью приобрес…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zejtun, Мальта
Пентхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
В настоящее время по плану находится отбор пентхаусов, расположенный в тихом жилом районе в …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Zejtun, Мальта
Квартира 1 спальня
Zejtun, Мальта
Количество спален 1
NA
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 3 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
2-спальный первый этаж Maisonette в Зейтуне очень центральный и рядом со всеми удобствами он…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 2 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Террасная квартира на третьем этаже Недвижимость составляет в кухне и гостиной Ларг, 2 спаль…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zejtun, Мальта
Пентхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 2
Пентхаус, состоящий из 2 спальни, ванной комнаты и апартаментов, кухни / гостиной и передней…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 4 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
В настоящее время на плане этот большой наземный этаж Maisonette, размером около 253 кв.м, р…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 3 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Потрясающая Maisonette в Зейтуне является воплощением роскоши и комфорта. Этот просторный до…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 3 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Блок из 4 квартир на окраине Зейтуна обслуживался лифтом. Layout включает в себя просторную …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 3 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Поднятый трехкомнатный мезонет на первом этаже в Зейтуне! Состоит из просторной гостиной, тр…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 3 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта красивая двухкомнатная квартира с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, расположенная в Зей…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zejtun, Мальта
Пентхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 1
Корнер-Пентхаус Включает 1 спальню, 1 большую учебу, кухню / жизнь, 1 ванную комнату и очень…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 2 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недавно построенная приподнятая квартира на продажу в Зейтуне. Он состоит из кухни / столово…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zejtun, Мальта
Пентхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Пентхаус, состоящий из 3 спален, 1 ванной комнаты и апартаментов, кухни / гостиной и большой…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 3 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира с 3 спальнями в центральном районе и рядом со всеми удобствами в Зейтуне. Это свойс…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 3 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недавно построенная 1-этажная квартира на продажу в Зейтуне. Он состоит из кухни / столовой …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 3 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Очень красивый мезонет, расположенный в довольно районе Зейтуна, продается в форме раковины
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 3 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Это по-настоящему семейная квартира, расположенная на площади около 185 кв.м., с большой отк…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 2 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
В настоящее время по плану выбор апартаментов, первый и третий этаж, расположенный в тихом ж…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zejtun, Мальта
Пентхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус с 1 спальней в центральной части и рядом со всеми удобствами в Зейтуне. Это свойств…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Zejtun, Мальта
Квартира 3 спальни
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
2 Апартаменты в этом же блоке еще на планировке, будут продаваться в оболочке и будут готовы…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zejtun, Мальта
Пентхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Захватывающая возможность пентхауса в Зейтуне! Этот просторный пентхаус может похвастаться 3…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти