  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Żabbar
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Zabbar, Мальта

пентхаусы
18
однокомнатные
4
двухкомнатные
19
трехкомнатные
28
51 объект найдено
Квартира 2 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 2 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в очаровательном городе Заббар, этот мезонет на первом этаже предлагает уникал…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Пентхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот потрясающий пентхаус предлагает идеальное сочетание современной роскоши и просторной жи…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Zabbar, Мальта
Квартира 1 спальня
Zabbar, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
В настоящее время по плану наземный этаж Maisonettes, расположенный в очень хорошем месте в …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Пентхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
В настоящее время продается двухкомнатный пентхаус, за исключением ванных комнат и дверей с …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 2 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартира с 2 спальнями в Заббаре, очень центральная и рядом со всеми удобствами. Это свойств…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Квартира первого этажа с собственным воздушным пространством в блоке всего 2.open plan кухня…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Возможность приобрести этот высококлассный трехкомнатный мезонет площадью 179 кв.м., располо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Просторная квартира продается в форме раковины в очень тихом районе в Заббаре, в квартале 10…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Высоко отделанный мезонет с тремя спальнями, расположенный в очень тихом районе Заббара. Это…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Пентхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус включает в себя современную кухню / гостиную / обеденную зону с доступом к красивой…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Пентхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ЗАББАР (UCA) - 3 спальни Пентхаус с воздушным пространством Открытый план k/l/d Большая пере…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 2 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Выбор недавно построенных и роскошно завершенных квартир, расположенных в красивом районе За…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 2 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта красивая квартира в Заббаре является идеальным выбором для тех, кто ищет просторное и со…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Совершенно новая квартира в новом квартале с 146 квадратным метром в Заббаре с видом на стра…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 2 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта красивая недвижимость, расположенная в очаровательном городе Заббар, только что была выс…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира на первом этаже в очень тихом районе в Заббаре площадью около 182 кв.м. Проживание …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в очаровательном городе Заббар, этот просторный уединенный домик предлагает ид…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Первый этаж, 3-комнатная квартира в Заббаре, эта недвижимость включает в себя кухню / гостин…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недавно законченный первый этаж Maisonette в этом тихом жилом районе Заббара. Размещение вкл…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Пентхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта потрясающая недвижимость предлагает идеальное сочетание стиля, пространства и роскоши. С…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Пентхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот удивительный пентхаус Duplex в блоке всего из четырех единиц, в красивом и тихом районе…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Пентхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с видом в хорошем районе Заббара. Прекрасная большая передняя терраса с южной сторо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира первого этажа продается полностью меблированной и готовой к переезду. Планировка на…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Пентхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Красивый яркий и воздушный пентхаус, расположенный в тихом районе, но рядом со всеми удобств…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 2 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новый на рынке Zabbar Developement. Выбор 2/3 спальных апартаментов. Все еще в планах, будуч…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 2 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты с 2 спальнями площадью около 130 кв.м. в центральном районе Заббара, но в тихом …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 2 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2-спальный мезонет на уровне первого этажа, имеющий главную с люксом, главную ванную комнату…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 3 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Очень хорошо сохранившийся 3-спальный мезонет с зеленой зоной в Заббаре предлагается полност…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Zabbar, Мальта
Квартира 2 спальни
Zabbar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недавно построенная квартира находится в этом тихом жилом районе в Заббаре. Размещение включ…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Zabbar, Мальта
Пентхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
"Откройте для себя эти современные пентхаусы, расположенные в простом, центральном месте, ко…
Цена по запросу
Оставить заявку
