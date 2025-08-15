Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартира 1 спальня в Зуррик, Мальта
Квартира 1 спальня
Зуррик, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
В настоящее время на выбор Апартаменты с открытым планом / кухня / столовая, 1/2/3 спальни, …
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 3 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Более крупная, чем обычно, меблированная квартира, за исключением дверей в Зуррике, в очень …
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в Зуррик, Мальта
Квартира 1 спальня
Зуррик, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Новый блок апартаментов в этом востребованном поселке Зуррик. С беспрепятственным видом на с…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 3 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость состоит из большой открытой планировки Кухня / Жизнь / Питание, площадь, ведуща…
Цена по запросу
Пентхаус в Зуррик, Мальта
Пентхаус
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3-спальный пентхаус в Зуррике. Расположен в довольно большой области, но близко ко всем удоб…
Цена по запросу
Пентхаус в Зуррик, Мальта
Пентхаус
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот потрясающий пентхаус в Зуррике предлагает роскошный и просторный жилой опыт с 3 спальня…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 2 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
1-й этаж Maisonette в Zurrieq, это свойство включает в себя гостиную / обед / кухню, 2 спаль…
Цена по запросу
Пентхаус в Зуррик, Мальта
Пентхаус
Зуррик, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2-спальный пентхаус в Зуррике с воздушным пространством. Это свойство состоит из двух двухсп…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 3 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Очень хорошо сохранившийся мезонет, При входе вы найдете Широкий путь зала, Кухня / Обед / Ж…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 2 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ZURRIEQ - Апартаменты Duplex площадью 170 кв м 3-го этажа предлагаются для продажи в этом во…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 3 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
В настоящее время в плане выбор из 2 Maisonettes с открытым планом / кухней / столовой, 3 сп…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 2 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
4 квартиры и пентхаус на продажу, в Зуррике. Квартиры на первом, втором и третьем этажах иде…
Цена по запросу
Пентхаус в Зуррик, Мальта
Пентхаус
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3-спальный пентхаус в Зуррике. Это свойство включает в себя проживание / кухню / столовую, 3…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 3 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты первого / второго или третьего этажа, расположенные в очень тихом месте в Зуррик…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 3 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
3-комнатный Maisonette с полумебелью выполнен по высоким стандартам, за исключением дверей и…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 2 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Zurrieq - блок из 4 квартир в районе УЦА, с общими частями, готовыми и обслуживаемыми лифтом…
Цена по запросу
Пентхаус в Зуррик, Мальта
Пентхаус
Зуррик, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Эта новая разработка, в тихом районе в Зуррике, рядом со всеми удобствами. Пентхаус в блоке …
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 3 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Хорошо законченная квартира, расположенная в этом спокойном районе в Zurrieq, наслаждаясь уд…
Цена по запросу
Пентхаус в Зуррик, Мальта
Пентхаус
Зуррик, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус с бассейном в очень тихом районе в Зуррике, который в настоящее время находится в с…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 3 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира является частью жилого квартала в тихом районе Зуррик, а также рядом со всеми удобс…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 2 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты с 2/3 спальнями, расположенные в очень тихом жилом районе в Зурриеке. Проживание…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 3 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Разработка 2 квартир и PH, расположенных в южном городе Зурриек. Апартаменты состоят из 3 сп…
Цена по запросу
Пентхаус в Зуррик, Мальта
Пентхаус
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ZURRIEQ - PENTHOUSE - Уникальная недвижимость, расположенная в очень востребованном районе. …
Цена по запросу
Пентхаус в Зуррик, Мальта
Пентхаус
Зуррик, Мальта
Кол-во ванных комнат 3
Разработка 2 квартир и PH, расположенных в южном городе Зуррик. Пентхаус с бассейном состоит…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 3 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира с 3 спальнями Zurrieq на 2-м этаже с двумя спальнями (одна с ванной комнатой) и одн…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 2 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Выбор апартаментов на окраине Зурриека измерительное приложение 90 кв.м. Ожидается, что прое…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 3 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот потрясающий мезонет Zurrieq с 9 открытым дизайном с просторной кухней, гостиной и столо…
Цена по запросу
