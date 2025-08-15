Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Мальта
  Мальта
  Paola
  Жилая
  Квартира

Квартиры в Paola, Мальта

пентхаусы
10
однокомнатные
13
двухкомнатные
11
трехкомнатные
13
Пентхаус в Paola, Мальта
Пентхаус
Paola, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Высоко законченный пентхаус, расположенный в тихом жилом районе в Паоле. Размещение включает…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Paola, Мальта
Квартира 1 спальня
Paola, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Квартира с 1 спальней в Паоле очень центральная и рядом со всеми удобствами. Это свойство вк…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Paola, Мальта
Квартира 3 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большая 3-комнатная квартира с высокой отделкой, за исключением ванных комнат и внутренних д…
Цена по запросу
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 2 спальни в Paola, Мальта
Квартира 2 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новая разработка, состоящая из 2 блоков в очень тихом районе в Паола. Апартаменты с 2 спальн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Paola, Мальта
Квартира 2 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартира с 2 спальнями в Паоле очень центральная и рядом со всеми удобствами. Это свойство в…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Paola, Мальта
Квартира 3 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта полностью меблированная квартира Paola может похвастаться просторной общей площадью 125 …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Paola, Мальта
Пентхаус
Paola, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Три пентхауса, состоящие из жилой и столовой кухни 2 спальни и 2 ванные комнаты Продается в …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Paola, Мальта
Квартира 2 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Первый этаж Maisonette расположен в очень тихом районе в Паоле. Проживание включает в себя ж…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Paola, Мальта
Квартира 3 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 3
Квартира на третьем этаже продается в форме оболочки. Состоящий из открытого плана проживани…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Paola, Мальта
Квартира 2 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Паола - по плану 2 спальни готовая квартира без дверей и ванных комнат.Хорошая жилая площадь…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Paola, Мальта
Квартира 3 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты Duplex очень близко к центру города, также идеально подходят для аренды. На перв…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Paola, Мальта
Квартира 2 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается в Паоле•Эта новая застройка предлагает множество оставшихся квартир.••Квартира 1 -…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Paola, Мальта
Квартира 3 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира с 3 спальнями, с возможностью продажи 4-й спальни в форме раковины с возможностью п…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Paola, Мальта
Квартира 1 спальня
Paola, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Новый блок апартаментов с 1 спальней будет завершен в начале 2024 года. Гаражи доступны
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Paola, Мальта
Пентхаус
Paola, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Выбор пентхаусов с 1 спальней, которые будут продаваться в форме раковины.•Начиная с E120,00…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Paola, Мальта
Квартира 3 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира с 3 спальнями в Поале очень центральная и рядом со всеми удобствами. Это свойство с…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Paola, Мальта
Квартира 1 спальня
Paola, Мальта
Количество спален 1
Мезонет первого этажа в Паоле имеет площадь 83 квадратных метра и продается с разрешениями н…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Paola, Мальта
Квартира 3 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Первый этаж Maisonette, расположенный в Паола. Размещение включает в себя жилую зону, кухню …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Paola, Мальта
Квартира 2 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Квартира 3-го этажа (включая лифт), состоящая из открытого плана, 2 спальни (спальня и запас…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Paola, Мальта
Пентхаус
Paola, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Для продажи в Паоле доступны 4 пентхауса.•Оригинальный, сложный и интригующий проект в одном…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Paola, Мальта
Квартира 3 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Сделка!!! Таунхаус расположен в одном из лучших районов Паолы, но недалеко от центра. Имея о…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Paola, Мальта
Квартира 1 спальня
Paola, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Выбор мезонетов для продажи в форме оболочки.•Начиная с E121,000•Дата завершения февраля 202…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Paola, Мальта
Квартира 3 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот дуплексный мезонет предлагает уникальный и просторный макет, идеально подходящий для пр…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Paola, Мальта
Пентхаус
Paola, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Не упустите возможность приобрести этот потрясающий пентхаус, расположенный в желательном ра…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Paola, Мальта
Пентхаус
Paola, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта потрясающая недвижимость Penthouse, расположенная в очаровательном городе Паола, теперь …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Paola, Мальта
Пентхаус
Paola, Мальта
Количество спален 1
1 спальные пентхаусы в Паоле. Строительство - планируется завершить к июлю 2025 года Рядом с…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Paola, Мальта
Квартира 3 спальни
Paola, Мальта
Количество спален 3
Квартира с 3 спальнями, с возможностью продажи 4-й спальни в форме раковины с возможностью п…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Paola, Мальта
Пентхаус
Paola, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус с одной спальней продается в форме раковины, расположенной в Паоле, обращенной к зо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Paola, Мальта
Квартира 1 спальня
Paola, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Мезонет с 1 спальней на первом этаже в Поале очень центральный и рядом со всеми удобствами. …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Paola, Мальта
Пентхаус
Paola, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Паола - Угол Пентхауса с внешней площадью 70 кв.м., состоит из кухни с открытым планом, гост…
Цена по запросу
Оставить заявку
