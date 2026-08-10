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Жилье в Мариямполе, Литва

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дома
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6 объектов найдено
Дом в Мариямполе, Литва
Дом
Мариямполе, Литва
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
Строить в Литвуане - Морской Сав., Локальный Сб. Пространство, Строить Пространство, Строить…
$69,442
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Квартира 5 комнат в Мариямполе, Литва
Квартира 5 комнат
Мариямполе, Литва
Число комнат 5
Площадь 116 м²
Этаж 2/2
Продано 5 Камбар, 116,42 КВ. Но с Мандардой в лесу! В 2017 году была изменена новая крыша до…
$76,661
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Дом в Мариямполе, Литва
Дом
Мариямполе, Литва
Площадь 364 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивный большой дом продается в центре Мариямполе. Прекрасное тихое место для жизни бол…
$164,621
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Мариямполе, Литва
Дом
Мариямполе, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Красивый двухэтажный дом на продажу в идеальном месте рядом с прудом. Адрес дома Šeduvos g. …
$86,948
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Дом в Мариямполе, Литва
Дом
Мариямполе, Литва
Площадь 174 м²
Количество этажей 1
Уютная усадьба для продажи вдали от суеты города. Усадьба граничит с прудом, половина пруда …
$78,502
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Дом в Мариямполе, Литва
Дом
Мариямполе, Литва
Площадь 334 м²
Количество этажей 2
В центральной части города, в престижном жилом квартале, продаются двухэтажные, роскошные 33…
$273,280
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