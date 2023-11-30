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Жильё в Мариямполе, Литва

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10 объектов найдено
Дом с гаражом, с Furnace heating в Мариямполе, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Мариямполе, Литва
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
€60,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Мариямполе, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Мариямполе, Литва
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
ДОМ на продажу с участком прямо рядом с городом МАРИЯМПОЛЕС, Южный К.! В удобной части город…
€49,900
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Capital
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Квартира 4 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта в Мариямполе, Литва
Квартира 4 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Мариямполе, Литва
Комнаты 4
Площадь 76 м²
Этаж 2/5
€142,000
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Capital
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Дом с Furnace heating в Мариямполе, Литва
Дом с Furnace heating
Мариямполе, Литва
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
€38,000
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Мариямполе, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Мариямполе, Литва
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
€156,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Мариямполе, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Мариямполе, Литва
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
ДОМ ДОМ ВИТАУТО Г., КУМЕЛИОН ОДНИ, ВОС 4 КМ. ИЗ ГОРОДА ЦЕНТРО Дом находится прямо рядом с го…
€68,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Мариямполе, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Мариямполе, Литва
Площадь 263 м²
Количество этажей 2
€120,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Мариямполе, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Мариямполе, Литва
Комнаты 3
Площадь 48 м²
Этаж 2/1
Продается квартира в двух этажах в четырехместном доме. На первом этаже есть бубнок и кухня,…
€29,000
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Capital
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Мариямполе, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Мариямполе, Литва
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Аналоговый без нового строительства, две современные трехкомнатные квартиры на двух этажах в…
€334,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted в Мариямполе, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted
Мариямполе, Литва
Комнаты 3
Площадь 184 м²
Этаж 2/3
Аналоговый без нового строительства, две современные трехкомнатные квартиры на двух этажах в…
€267,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Realting.com
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