На протяжении 2022 и 2023 годов рынок жилой недвижимости Литвы демонстрировал тенденцию снижения спроса и активности, что сопровождалось удорожанием кредитов на жилье. В это же время цены на покупку жилой недвижимости продолжали расти, что еще больше влияло на активность. Рассмотрим, какая ситуация наблюдается на рынке жилья Литвы в уходящем 2024 году и есть ли признаки восстановления рынка.

Рынок восстанавливается

За прошедшие 11 месяцев 2024 года 37,917 объектов жилой недвижимости были проданы в результате сделок купли-продажи — такие данные приводит Lithuania State Enterprise Centre of Registers . Это всего лишь на 0.9% больше, чем было за аналогичный период 2023 года.

Важно сказать следующее: с января по июнь 2024 года на рынке жилья продолжалась тенденция к снижению количества проданных объектов в сделках купли-продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Эта тенденция началась еще в марте 2022 года, и с тех пор месячное количество проданных объектов по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года только снижалось.

Однако в июле 2024 года эта тенденция прекратилась и уже на протяжении пяти месяцев наблюдается положительная динамика, когда количество проданных объектов жилой недвижимости в сделках купли-продажи за месяц растет в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года.

Если говорить про квартальные данные, то здесь ситуация следующая — в 1-м и 2-м кварталах 2024 года количество жилых объектов в сделках купли-продажи составило 8389 и 10,143, что на 13.2% и 8.1% меньше, чем за аналогичные кварталы 2023 года. По итогам 3-го квартала 2024 года количество объектов, зарегистрированных в сделках, составило 11,040, что на 7.2% больше, чем в 3-м квартале 2023 года.

Пока рано говорить об итоговом количестве за 4-й квартал этого года, но стоит сказать, что за октябрь-ноябрь было продано 8345 жилых объектов, что на 26.4% больше, чем за октябрь-ноябрь 2023 года. Можно предположить, что итоговое количество переданных объектов жилой недвижимости в сделках купли-продажи по итогам 4-го квартала 2024 года превысит показатели аналогичного квартала прошлого года.

В целом рынок жилой недвижимости Литвы сейчас показывает восстановление после двух лет падения спроса и активности.

В структуре сделок купли-продажи жилой недвижимости преобладают квартиры — их доля по итогам 3-го квартала 2024 года составила 72%. Доля домов в структуре сделок чаще всего варьируется в диапазоне от 23–24% до 28–29%, однако бывали периоды, когда доля превышала 30%, как, например, в 3-м квартале 2021 — тогда доля домов в сделках купли-продажи составила 32%.

Ниже представлена таблица с данными о количестве переданных квартир в сделках купли-продажи по итогам 3-го квартала и неполного 4-го квартала 2024 года.

Город 3 квартал 2024 года изменение к 3 кварталу 2023 года 4 квартал 2024 года* Вильнюс 2597 +8.2% 2141 Каунас 1159 +9.3% 896 Клайпеда 781 +18.2% 533 Шяуляй 337 +23.9% 257 Паневежис 250 +6.4% 204

* — данные за 4-й квартал 2024 года являются неполными, так как не включают в себя сделки за декабрь 2024 года

Процентные ставки кредитов на жилье

Значительную роль в формировании спроса и активности на рынке жилой недвижимости играют кредиты на покупку жилья. Именно низкие процентные ставки являются одним из ключевых факторов, стимулирующих стабильный спрос на жилую недвижимость. С 2017 года по июнь 2022 года средние процентные ставки по кредитам на покупку жилья в Литве варьировались в диапазоне от 1.94% до 2.42% по данным Центрального Банка Республики Литва .

Затем процентные ставки по кредитам начали быстро расти. Так, если в июле 2022 года ставка составляла 2.46%, то уже через год — 5.58%. За год процентная ставка по кредитам на жилье в Литве выросла более чем в 2 раза, что, в свою очередь, заставило многих потенциальных покупателей жилья поставить на паузу вопрос о покупке.

Здесь важно отметить следующее: Литва — это страна, которая входит в Европейский союз и зону Евро, а следовательно ее процентные ставки привязаны к базовой ставке Европейского Центрального Банка (ЕЦБ). Поэтому, когда с июня 2022 года ЕЦБ начал повышать базовую ставку, в Литве тоже ставки стали расти. В свою очередь падение спроса на рынке жилой недвижимости в 2023 году произошло не только в Литве, но и во многих других странах-участницах Европейского союза и Еврозоны.

Сейчас процентные ставки все еще находятся на высоком уровне в сравнении с тем, что было раньше, однако они постепенно снижаются: по состоянию на октябрь этого года средняя процентная ставка по кредитам на покупку жилья составила 4.77%. Средняя процентная ставка в 4.77% — это все еще довольно высокий уровень процентных ставок в сравнении с тем, что было, однако в новых условиях это становится приемлемым, и вместе с отложенным спросом на покупку жилья это стимулирует рынок.

Цены на жилье

По данным Статистической службы Европейского союза Литва занимает второе место среди стран ЕС, где индекс цен на жилье показывает наибольший рост с 2015 года. По итогам 2-го квартала 2024 года индекс цен на жилую недвижимость в Литве установился на уровне 234.01 пункта, что на 2.8% больше, чем в предыдущем квартале и на 10.4% больше, чем год назад.

Страной с самым высоким индексом цен на жилую недвижимость в ЕС является Венгрия: по итогам 2-го квартала 2024 года индекс цен на жилье там составил 298.05.

Индексы цен на жилую недвижимость по типам жилья по данным департамента статистики Литвы :

Тип жилья Индекс цен на жилье во 2 квартале 2024 года изменение к 1 кварталу 2024 года изменение ко 2 кварталу 2023 года Квартиры на первичном рынке 229.28 +2.4% +14.4% Квартиры на вторичном рынке 232.67 +2.4% +8.3% Одно и двухквартирный дом на первичном рынке 281.72 +2.6% +7.4% Одно и двухквартирный дом на вторичном рынке 221.43 +4.4% +11.9%

Ниже представлены таблицы со средними ценами в EUR на квартиры и дома на первичном* и вторичном рынках в зависимости от местоположения, а также графики с динамикой цен с 2020 года по 3-й квартал 2024 года по данным Lithuania State Enterprise Centre of Registers.

*- в соответствии с Lithuania State Enterprise Centre of Registers, к первичному рынку отнесены сделки, заключенные с объектами не старше 2-х лет после введения в эксплуатацию.

Средняя цена на квартиры на первичном рынке в 3-м квартале 2024 года

Местоположение Средняя цена, EUR/кв.м Изменение ко 2-му кв. 2024 года Изменение к 3-му кв. 2023 года Вильнюс 2749.8 -7.8% +3.8% Крупные города (за исключением Вильнюса) 2296.3 -5.1% +1.0% Другие города и сельские районы 1660.5 +0.3% +9.1%

Средняя цена на квартиры на вторичном рынке в 3-м квартале 2024 года

Местоположение Средняя цена, EUR/кв.м Изменение ко 2-му кв. 2024 года Изменение к 3-му кв. 2023 года Вильнюс 2805.1 +7.1% +7.5% Крупные города (за исключением Вильнюса) 1521.8 +1.6% +7.0% Районные центры (за исключением крупных городов) 878.9 +3.8% +11.0% Другие города и сельские районы 868.2 -7.2% +28.9%

Средняя цена на дома на первичном рынке в 3-м квартале 2024 года

Местоположение Средняя цена, EUR/кв.м Изменение ко 2-му кв. 2024 года Изменение к 3-му кв. 2023 года Вильнюс 1749.4 -8.1% -12.8% Крупные города (за исключением Вильнюса) 1459.9 +8.8% -4.6% Другие города и сельские районы 1360.3 +0.7% +5.7%

Средняя цена на дома на вторичном рынке в 3-м квартале 2024 года