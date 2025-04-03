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Жильё в Молетай, Литва

2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Молетай, Литва
Квартира 4 комнаты
Молетай, Литва
Число комнат 4
Площадь 79 м²
Этаж 1/5
Квартира с 4 -в Молетае продается в отремонтированном доме !!! _____________________ Общая и…
$109,884
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Дом в Молетай, Литва
Дом
Молетай, Литва
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
В Молетай улица Труда продается в 100,57 кв.м. бревенчатого жилого дома с сауной и фермерски…
$59,815
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