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Жильё в Кельме, Литва

3 объекта найдено
Дом в Кельме, Литва
Дом
Кельме, Литва
Площадь 241 м²
Количество этажей 2
Космический и домашний центр - Идеальная семья! --------------------------------------------…
$80,592
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Квартира 2 комнаты в Кельме, Литва
Квартира 2 комнаты
Кельме, Литва
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
For sale spacious and cozy 2 -room apartment in Kelme, J. Vadeikio str. 3 ------------------…
$39,373
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Дом в Кельме, Литва
Дом
Кельме, Литва
Площадь 42 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ БОЛЬШОЙ УЧАСТОК 30 АКТОРОВ С ДОМОМ И ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПОСТРОЙКАМИ В КЕЛЬМЕ ДОМ НАХОД…
$29,369
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