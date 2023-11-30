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Литва
Жилая
Паневежский уезд
Жильё в Паневежский уезд, Литва
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42
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5
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104 объекта найдено
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Панявежис, Литва
202 м²
2
€70,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Купишкис, Литва
88 м²
1
€19,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Панявежис, Литва
3
63 м²
2/5
€92,000
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Capital
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Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Рокишкис, Литва
1
30 м²
2/5
€75,500
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Панявежис, Литва
2
52 м²
4/5
€51,000
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Панявежис, Литва
125 м²
2
ПРОДАВАЯ ЧАСТЬ S Живого дома ERDVI. В GATVIEW, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ ЦЕНТР СТРАНЫ ПАНЕВЦИИ…
€165,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Панявежис, Литва
57 м²
2
€38,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Slamai, Литва
65 м²
1
€55,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Панявежис, Литва
2
34 м²
3/5
€21,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Naujikai, Литва
20 м²
1
€11,500
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Papilys, Литва
135 м²
2
€109,900
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Slamai, Литва
116 м²
1
€39,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment
Slamai, Литва
194 м²
2
ДОМ МЕАВИНИЧЕСКИЙ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ В ГАТЧАЗЕ. ЭТО PATOG, ЧТОБЫ ЖИТЬ В МЕСТЕ – ЭКОЛОГИЧЕ…
€125,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Панявежис, Литва
2
44 м²
4/5
€45,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Панявежис, Литва
2
47 м²
5/5
€44,500
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Пасвалис, Литва
90 м²
2
ВЫСОКИЙ КАРТОН РЕСТОРСНЫЙ ДОМ В ГРУППЕ ПТИЦЫ. ЭТО ПАТОГ, ЧТОБЫ ЖИТЬ МЕСТО – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЖИ…
€69,900
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Панявежис, Литва
47 м²
2
€37,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Панявежис, Литва
2
42 м²
5/5
€38,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Биржай, Литва
100 м²
2
Жилой дом на продажу в Паскаль г. В городе сток. Дом удобно расположен – на одной из главных…
€49,500
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Capital
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта
Панявежис, Литва
2
34 м²
1/5
€20,000
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Capital
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Дом с Furnace heating, с Stillroom
Панявежис, Литва
49 м²
1
ЧАСТЬ ПАЛАТЫ - СЕНАМИЕС Г., В КАНЕВВЬЮ. ПРОДАЖА ДОМАШНЕЙ ЧАСТИ ОБЩИЙ УЧАСТОК 49.33 КВ.М., 2 …
€9,500
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Панявежис, Литва
217 м²
2
€295,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Панявежис, Литва
126 м²
2
€65,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с Stillroom
Панявежис, Литва
160 м²
2
€45,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Панявежис, Литва
77 м²
1
€55,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Рокишкис, Литва
178 м²
2
Впечатляющая усадьба на продажу в 2016 году заняла 2-е место в районе Роккис. самая красивая…
€350,000
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Capital
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Дом с Furnace heating
Pukiai, Литва
69 м²
1
€18,600
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Kalamoniskis, Литва
175 м²
2
€135,000
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Панявежис, Литва
3
67 м²
5/5
€75,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Панявежис, Литва
2
36 м²
5/5
€45,000
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