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Жилье в Шяуляе, Литва

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13 объектов найдено
Квартира 1 комната в Шяуляй, Литва
Квартира 1 комната
Шяуляй, Литва
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/2
Продажа 28,55 КВ. Общий: - Room App: 1; - Общая площадь: 28,55 кв.м; - кухня 6.14 кв. м; - …
$11,589
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Дом в Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
Площадь 36 м²
Количество этажей 1
Отличное предложение для тех, кто ищет садовый дом вдали от городской суеты. Вы можете насла…
$45,213
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Дом в Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
Площадь 237 м²
Количество этажей 2
Новое предложение на рынке! Предложение для тех, кто ищет просторный дом с исключительно бол…
$324,480
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Дом в Zaliukes, Литва
Дом
Zaliukes, Литва
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
❗❗❗ Жизнь в центре города Ваша мечта? У нас есть предложение ❗❗❗ Отправка нашего дома в Цент…
$134,233
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Квартира 2 комнаты в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты
Шяуляй, Литва
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 6/12
Продано и собрано, но 2 кабеля! Диспут или репайр могут быть взяты после цели. Не следует …
$92,920
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Дом в Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 3
Живой садовый дом с земельным участком в Шяуляй, Бачунай Уютный садовый дом с просторным 7,8…
$77,927
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Дом в Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
Вам следует поселиться здесь и не шлепаться из городского центра? Просторный дом с 9,3 барны…
$170,301
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Квартира 3 комнаты в Шяуляй, Литва
Квартира 3 комнаты
Шяуляй, Литва
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 5/5
ПАРКИДАМ 3 К. Но в Северной Африке, ДЕНЬ Принципы: Фармакологические свойства После капитал…
$110,274
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Дом в Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
Площадь 53 м²
Количество этажей 1
Часть проданной реки Вента - Назад! 52,66 кв.м. часть дома на продажу (темная сторона) Вильн…
$22,356
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Дом в Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Продажа NAMAS WYTAUTO G., BASELS, NORTHERN R. Принципы: ✔ Дом на продажу с мебелью; ✔ Имеет…
$50,310
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Квартира 3 комнаты в Шяуляй, Литва
Квартира 3 комнаты
Шяуляй, Литва
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 5/5
Современная 3 капсула с капитальным ремонтом и размещением в ПУИКИИ ------------------------…
$178,589
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Квартира 3 комнаты в Шяуляй, Литва
Квартира 3 комнаты
Шяуляй, Литва
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 4/5
СЕВЕРНЫЙ ЦЕНТР КАРКУМСТО, ПОСЛЕДОВАННЫЙ В СЕВЕРНОЙ ГОЛОВЕ 3 КАРБЕЙ Принципы: ✅ Квартира в ц…
$96,881
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Дом в Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
Площадь 288 м²
Количество этажей 3
ЖЕЛАЯ ПРОВОДИТЬ КОММЕРЧЕСКИЕ КОРДИНАЦИИ В СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ГОЛОВЕ - ВИНО Г. 107! Ищете надежн…
$474,082
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Параметры недвижимости в Шяуляе, Литва

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