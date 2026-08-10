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Жилье в Каунасском уезде, Литва

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Каунас
232
Кедайняй
18
Йонава
19
Пренай
21
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446 объектов найдено
Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
ПОЛНОСТЬЮ УСТАНОВЛЕН, НОВЫЙ РЕНУРСКИЙ ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ЗЕЛЕНЫХ . СОБСТВЕННЫЕ 6 А. СКЛИПАС В…
$915,850
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Дом в Kreslynai, Литва
Дом
Kreslynai, Литва
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Коттедж продается с прекрасным видом на реку Нерис. Коттедж с участком и прямым входом в рек…
$275,542
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Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 3
Площадь 109 м²
Этаж 2/3
Уникальная возможность приобрести двухэтажный аспартамант в самом сердце Старого города Каун…
$486,907
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Дом в Dubravai, Литва
Дом
Dubravai, Литва
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
Уютный садовый дом с сауной в закрытом районе - Дубрав, Каунасский район Ищете место, чтобы…
$61,124
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Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 36 м²
Этаж 1/3
Продажа новых капсул 2 с высокими смазками в Панемуне, Кейн 2-комнатная квартира с частично…
$136,222
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Дом в Кайшядорис, Литва
Дом
Кайшядорис, Литва
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
В Дороге Дороги, в Природе Дома, в стране Жирел ТВЕНКУИН ПРОДАЕТСЯ ВАШ ДОМ! В Kaišiadorys, …
$310,548
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Продажа NAMAS KAUNE, SENIAVOS PL: 46 - КОЛЛЕСАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ Жилой дом площадью 93,21 кв. …
$232,282
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Квартира 3 комнаты в Sirutiskis, Литва
Квартира 3 комнаты
Sirutiskis, Литва
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/5
Подчинен общему типу в креслах Содо Джи. Предварительное соглашение или соглашение! Адрес -…
$47,178
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Дом в Кайшядорис, Литва
Дом
Кайшядорис, Литва
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Сослал УБИЙЦУ С ДОМОМ ДЛЯ ГОРОШИХ ГОРОДСКИХ СИТИЗЕНОВ, ГЕДИМАТИН Г. ВСЕ МИДСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ. …
$37,098
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 284 м²
Количество этажей 3
Продажа блокированного дома во Фреди. Немецкое пространство, нормальная инсталляция. Семья, …
$331,445
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Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 4/5
Квартира на 2 человека в одном из любимых микрорайонов Каунаса - Эйгулай! --- Стратегически …
$135,460
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Вы можете найти все последние объявления о недвижимости CAPITAL на нашем сайте www.capital.l…
$409,234
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Квартира 2 комнаты в Karmelava II, Литва
Квартира 2 комнаты
Karmelava II, Литва
Число комнат 2
Площадь 35 м²
Этаж 1/5
Продажа 2 Кастл, но в Кармене, ВИЛЬНИУС Г. - ЯУКУС, СВЕТ, ЭКОНОМИКА! Ищете удобную и экономи…
$89,266
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Capital
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Дом в Islauzas, Литва
Дом
Islauzas, Литва
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
Дом продается в Хате - отличное место для вашего будущего дома! ✔️ Местонахождение: Scrap, …
$59,455
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Квартира 1 комната в Каунас, Литва
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
Число комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 4/5
Квартира-студия с полной установкой рядом с Каунасским колледжем. - Компактная и функциональ…
$68,571
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Квартира 3 комнаты в Кедайняй, Литва
Квартира 3 комнаты
Кедайняй, Литва
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 2/2
Просторная 3-комнатная квартира на продажу в деревне Pažieislis, Kėdainiai район 3-комнатна…
$31,380
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Дом в Kruvandai, Литва
Дом
Kruvandai, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
Ищете место, где вы можете построить дом своей мечты вокруг природы? Эта уютная усадьба нахо…
$63,762
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Продажа модернуса, укомплектованного двухкомпонентным орехом, карсель G. Ищете современное, …
$304,536
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 158 м²
Количество этажей 1
Класс + +, просторный дом в городе Каунас, новый домашний блок! В настоящее время запланиро…
$346,707
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Квартира 4 комнаты в Бирштонас, Литва
Квартира 4 комнаты
Бирштонас, Литва
Число комнат 4
Площадь 144 м²
Этаж 4/4
Но продается от 38,82 кв. м - 143,68 кв. м. Во втором БИРШТОНО ЦЕНТР, ЮНГ ------------------…
$533,925
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Квартира 3 комнаты в Неверонис, Литва
Квартира 3 комнаты
Неверонис, Литва
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 3/4
3 КАСТАЛЬ С КАСЕМ, ПОСТАВКА И ЖИЗНЬ 10 А - В НИКОГДА Продается 3-х комнатная квартира в стр…
$101,191
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
РОССИЙСКАЯ НЕФТЬ, ПОЛЬСКИЙ КУЛЬСИОН, РАМУССИТЕТ - Ваш цвет может быть низким! В городе Кауна…
$93,218
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Дом в Pypliai, Литва
Дом
Pypliai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
PARKYDAM CONSTRUCTION OF A + + NAMAS KAUNO R., PYP KI, JONINiai G., 2025 (INSTALLATION ~ 95%…
$276,556
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Продажа домов в сыром виде Ищете дом в одном из самых престижных районов Каунаса? Двухэтажн…
$170,346
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 218 м²
Количество этажей 2
Отправка живого дома со светом войны 15.45, Кейн. Домохозяйка сфотографировалась и обратилас…
$347,750
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Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
2-комнатная квартира рядом Панемуне Шило - Нижний Шанай 2-комнатная квартира в аренду в Шанч…
$85,439
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Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 2/5
Продается двухкомнатная квартира в Дайнавском районе. Квартира очень подходит для аренды, ря…
$73,036
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
NaANO MIESTE, LIVE HOUSEHOLD, SALES HOUSEHOLDS WITH GUARANTEE AND FARM BUILDINGS. Здание фер…
$161,529
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Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Этаж 9/16
В эксклюзивном проекте недвижимости Квартира с мебелью и бытовой техникой на продажу Дизайн …
$490,385
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Квартира 1 комната в Каунас, Литва
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
Число комнат 1
Площадь 15 м²
Этаж 4/5
Продажа 1 КЕМБОАРД М. Гимбуенеш г. Каунас! Полностью оборудован, продается со всей мебелью и…
$42,672
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Типы недвижимости в Каунасском уезде

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Каунасском уезде, Литва

с гаражом
с бассейном
Недорогая
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