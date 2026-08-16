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Жилье в Утене, Литва

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квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Утена, Литва
Квартира 2 комнаты
Утена, Литва
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 2/5
Местонахождение❗️Вторник, 7 апреля, 17-19. Вы должны зарегистрироваться! Тель или e-mail: .…
$89,994
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Capital
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Квартира 2 комнаты в Утена, Литва
Квартира 2 комнаты
Утена, Литва
Число комнат 2
Площадь 34 м²
Этаж 3/5
Продажа 2 капсул на улице Скелио, УТЕН! Эта квартира идеально подходит для тех, кто ищет как…
$46,752
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Агентство
Capital
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English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 3 комнаты в Утена, Литва
Квартира 3 комнаты
Утена, Литва
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 5/5
Местонахождение❗️Понедельник, 20 апреля, с 12 по 16. Вы должны зарегистрироваться! Тель или…
$98,739
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