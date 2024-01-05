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Жильё в Шяуляйский уезд, Литва

Шяуляй
29
Радвилишкис
5
76 объектов найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Гинкунай, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Гинкунай, Литва
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
ДОМ С УЧАСТКОМ ПЛОЩАДЬЮ 15 В ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ МЕСТЕ, В ПУШКАХ!  Дом находится …
€70,000
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Языки общения: English, Lietuvių
Дом с асфальтированной дорогой в Paliesis, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Paliesis, Литва
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
НА ПРОДАЖУ ВЫСТАВЛЕН КИРПИЧНЫЙ ДОМ С ФЕРМЕРСКИМИ ЗДАНИЯМИ И УЧАСТКОМ ПЛОЩАДЬЮ 26 АКРОВ. ПРИ …
€24,500
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Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Продается полностью меблированная, просторная и комфортная планировка 2 комнатная квартира. …
€65,000
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Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Шяуляй, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
Число комнат 3
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
Уютная и теплая 3-комнатная квартира на продажу. Квартира аккуратная и очень светлая может с…
€68,000
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Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
ПРОДАЕТСЯ ПРОЦЕДУРА 2-ХИР КОМНАТЫ КУПИТЬ, В ZOKNI! Если вы не хотите уезжать из города, но х…
€58,000
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Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 3 комнаты с парковкой, с газовым отоплением в Шяуляй, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с газовым отоплением
Шяуляй, Литва
Число комнат 3
Площадь 102 м²
Этаж 1/1
ОТБОРНЫЙ СВЕТ И НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 3 КОМНАТЫ КУПЛЕНЫ В ТЕПЛЕ! ПУТЬ ПОСТАВЛЕН ИСКЛЮЧЕН В ЭКОЛ…
€75,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, без ремонта в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, без ремонта
Шяуляй, Литва
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВНИМАНИЯ, ЧТО ТАКОЕ ПОИСК БУТО БЕЗ РЕМОНТО. ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ! ИДЕАЛЬН…
€54,000
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Языки общения: English, Lietuvių
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Гинкунай, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Гинкунай, Литва
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
€70,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с асфальтированной дорогой в Paliesis, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Paliesis, Литва
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
НА ПРОДАЖУ ВЫСТАВЛЕН КИРПИЧНЫЙ ДОМ С ФЕРМЕРСКИМИ ЗДАНИЯМИ И УЧАСТКОМ ПЛОЩАДЬЮ 26 АКРОВ. ПРИ …
€25,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Jukniske, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Jukniske, Литва
Площадь 221 м²
Количество этажей 1
€180,000
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Шяуляй, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
Число комнат 3
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
€70,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
€65,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
ПРОДАЕТСЯ ПРОЦЕДУРА 2-ХИР КОМНАТЫ КУПИТЬ, В ZOKNI! Если вы не хотите уезжать из города, но х…
€58,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с газовым отоплением в Шяуляй, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с газовым отоплением
Шяуляй, Литва
Число комнат 3
Площадь 102 м²
Этаж 1/1
ОТБОРНЫЙ СВЕТ И НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 3 КОМНАТЫ КУПЛЕНЫ В ТЕПЛЕ! ПУТЬ ПОСТАВЛЕН ИСКЛЮЧЕН В ЭКОЛ…
€75,000
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Квартира 1 комната с центральным отоплением в Шяуляй, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением
Шяуляй, Литва
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 5/5
ПРОДАЖА 1 К. БУТАС. В ПАТОХИО ЛОКАЦИЯ В ДИДНЕССЕ G. ПРЕИМУЩЕСТВО: - Стратегически удобная …
€42,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, без ремонта в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, без ремонта
Шяуляй, Литва
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВНИМАНИЯ, ЧТО ТАКОЕ ПОИСК БУТО БЕЗ РЕМОНТО. ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ! ИДЕАЛЬН…
€54,000
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Дом в Науйойи-Акмяне, Литва
Дом
Науйойи-Акмяне, Литва
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
€181,000
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Дом в Baisogala, Литва
Дом
Baisogala, Литва
Площадь 254 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ НОВОСТРОЕННЫЙ ДОМ, ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 254 КВ.…
€37,000
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Дом с асфальтированной дорогой в Naisiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Naisiai, Литва
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
❗❗❗ Жизнь в Природе Ваша мечта? КУПИТЬ И ПРИМЕНИТЬ ИЗ КУПЕ ❗❗❗ СЕЛЬДЕРЕЙНЫЙ ДОМ С СЕЛЬСКОХОЗ…
€58,000
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Дом с асфальтированной дорогой в Йонишкис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Йонишкис, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ МАРШРУТ В ДОМЕ, WILLING G. ДОМ В РАМИО МЕСТО, СКЛИП СТРАНА ТАМОЖЕННАЯ, СВЕТНА…
€10,000
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Дом с асфальтированной дорогой в Кельме, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Кельме, Литва
Площадь 181 м²
Количество этажей 1
ПРОДАВАЯ ШАРКИНГ ОДИН ВЫСОКИЙ 181,03 КВ. М. ДОМ С МАНСАРДОЙ, ВЕРАНДОЙ, БАЛКОНИЕМ, ХОЛД-СТРОИ…
€70,000
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Дом с гаражом в Шяуляй, Литва
Дом с гаражом
Шяуляй, Литва
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
€93,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/9
€52,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Radviloniai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Radviloniai, Литва
Площадь 1 082 м²
Количество этажей 2
Усадьба Радвилла в районе Радвилишкис – охраняемое государством наследие. Здесь сохранились …
€220,000
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Дом в Disliai, Литва
Дом
Disliai, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
GOOD PRICE! MAINTAINED SINGLE-STOREY COMPACT HOUSE FOR SALE IN POLONŪI TOWN, RADVILIŠKIS DIS…
€22,900
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Дом с газовым отоплением в Радвилишкис, Литва
Дом с газовым отоплением
Радвилишкис, Литва
Площадь 325 м²
Количество этажей 2
€154,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Науйойи-Акмяне, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Науйойи-Акмяне, Литва
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
€157,000
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Шяуляй, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Шяуляй, Литва
Площадь 266 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ ЧАСТИЧНО МЕБЛИРОВАННЫЙ ДОМ, НЕДАЛЕКО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ШЯУЛИ, В ОЧЕНЬ ТИХОМ…
€190,000
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Дом с гаражом в Ужвентис, Литва
Дом с гаражом
Ужвентис, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 2
€42,450
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Дом с асфальтированной дорогой в Шяуляй, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Шяуляй, Литва
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
❗ ❗ ❗ Жизнь в природе Ваша мечта? КУПИТЬ И ПРИМЕНЯТЬ ОТ КАРТМЕНТА ❗ ❗ ❗ ПОРЯДОК ПРОЦЕДУРЫ 98…
€92,000
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Типы недвижимости в Шяуляйский уезд

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Шяуляйский уезд, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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