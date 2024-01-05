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Литва
Жилая
Шяуляйский уезд
Жильё в Шяуляйский уезд, Литва
Шяуляй
29
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Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Гинкунай, Литва
87 м²
1
ДОМ С УЧАСТКОМ ПЛОЩАДЬЮ 15 В ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ МЕСТЕ, В ПУШКАХ! Дом находится …
€70,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Paliesis, Литва
205 м²
1
НА ПРОДАЖУ ВЫСТАВЛЕН КИРПИЧНЫЙ ДОМ С ФЕРМЕРСКИМИ ЗДАНИЯМИ И УЧАСТКОМ ПЛОЩАДЬЮ 26 АКРОВ. ПРИ …
€24,500
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
2
50 м²
1/5
Продается полностью меблированная, просторная и комфортная планировка 2 комнатная квартира. …
€65,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
3
44 м²
5/5
Уютная и теплая 3-комнатная квартира на продажу. Квартира аккуратная и очень светлая может с…
€68,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
2
49 м²
1/5
ПРОДАЕТСЯ ПРОЦЕДУРА 2-ХИР КОМНАТЫ КУПИТЬ, В ZOKNI! Если вы не хотите уезжать из города, но х…
€58,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с газовым отоплением
Шяуляй, Литва
3
102 м²
1/1
ОТБОРНЫЙ СВЕТ И НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 3 КОМНАТЫ КУПЛЕНЫ В ТЕПЛЕ! ПУТЬ ПОСТАВЛЕН ИСКЛЮЧЕН В ЭКОЛ…
€75,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, без ремонта
Шяуляй, Литва
2
47 м²
3/5
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВНИМАНИЯ, ЧТО ТАКОЕ ПОИСК БУТО БЕЗ РЕМОНТО. ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ! ИДЕАЛЬН…
€54,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Гинкунай, Литва
87 м²
1
€70,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с асфальтированной дорогой
Paliesis, Литва
205 м²
1
НА ПРОДАЖУ ВЫСТАВЛЕН КИРПИЧНЫЙ ДОМ С ФЕРМЕРСКИМИ ЗДАНИЯМИ И УЧАСТКОМ ПЛОЩАДЬЮ 26 АКРОВ. ПРИ …
€25,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Jukniske, Литва
221 м²
1
€180,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
3
44 м²
5/5
€70,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
2
50 м²
1/5
€65,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
2
49 м²
1/5
ПРОДАЕТСЯ ПРОЦЕДУРА 2-ХИР КОМНАТЫ КУПИТЬ, В ZOKNI! Если вы не хотите уезжать из города, но х…
€58,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с газовым отоплением
Шяуляй, Литва
3
102 м²
1/1
ОТБОРНЫЙ СВЕТ И НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 3 КОМНАТЫ КУПЛЕНЫ В ТЕПЛЕ! ПУТЬ ПОСТАВЛЕН ИСКЛЮЧЕН В ЭКОЛ…
€75,000
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Capital
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Квартира 1 комната с центральным отоплением
Шяуляй, Литва
1
34 м²
5/5
ПРОДАЖА 1 К. БУТАС. В ПАТОХИО ЛОКАЦИЯ В ДИДНЕССЕ G. ПРЕИМУЩЕСТВО: - Стратегически удобная …
€42,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, без ремонта
Шяуляй, Литва
2
47 м²
3/5
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВНИМАНИЯ, ЧТО ТАКОЕ ПОИСК БУТО БЕЗ РЕМОНТО. ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ! ИДЕАЛЬН…
€54,000
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Capital
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Дом
Науйойи-Акмяне, Литва
114 м²
1
€181,000
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Capital
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Дом
Baisogala, Литва
254 м²
2
ПРОДАЕТСЯ НОВОСТРОЕННЫЙ ДОМ, ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 254 КВ.…
€37,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Naisiai, Литва
93 м²
1
❗❗❗ Жизнь в Природе Ваша мечта? КУПИТЬ И ПРИМЕНИТЬ ИЗ КУПЕ ❗❗❗ СЕЛЬДЕРЕЙНЫЙ ДОМ С СЕЛЬСКОХОЗ…
€58,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Йонишкис, Литва
70 м²
1
ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ МАРШРУТ В ДОМЕ, WILLING G. ДОМ В РАМИО МЕСТО, СКЛИП СТРАНА ТАМОЖЕННАЯ, СВЕТНА…
€10,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Кельме, Литва
181 м²
1
ПРОДАВАЯ ШАРКИНГ ОДИН ВЫСОКИЙ 181,03 КВ. М. ДОМ С МАНСАРДОЙ, ВЕРАНДОЙ, БАЛКОНИЕМ, ХОЛД-СТРОИ…
€70,000
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Capital
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Дом с гаражом
Шяуляй, Литва
192 м²
2
€93,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
2
50 м²
2/9
€52,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Radviloniai, Литва
1 082 м²
2
Усадьба Радвилла в районе Радвилишкис – охраняемое государством наследие. Здесь сохранились …
€220,000
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Capital
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Дом
Disliai, Литва
62 м²
1
GOOD PRICE! MAINTAINED SINGLE-STOREY COMPACT HOUSE FOR SALE IN POLONŪI TOWN, RADVILIŠKIS DIS…
€22,900
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Capital
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Дом с газовым отоплением
Радвилишкис, Литва
325 м²
2
€154,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Науйойи-Акмяне, Литва
146 м²
1
€157,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Шяуляй, Литва
266 м²
1
ПРОДАЕТСЯ ЧАСТИЧНО МЕБЛИРОВАННЫЙ ДОМ, НЕДАЛЕКО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ШЯУЛИ, В ОЧЕНЬ ТИХОМ…
€190,000
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Capital
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Дом с гаражом
Ужвентис, Литва
81 м²
2
€42,450
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Шяуляй, Литва
99 м²
1
❗ ❗ ❗ Жизнь в природе Ваша мечта? КУПИТЬ И ПРИМЕНЯТЬ ОТ КАРТМЕНТА ❗ ❗ ❗ ПОРЯДОК ПРОЦЕДУРЫ 98…
€92,000
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Capital
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