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Жильё в Ширвинтос, Литва

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted в Ширвинтос, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted
Ширвинтос, Литва
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 5/5
€45,000
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Capital
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Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Ширвинтос, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Ширвинтос, Литва
Комнаты 4
Площадь 77 м²
Этаж 3/5
€97,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock в Ширвинтос, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Ширвинтос, Литва
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Этаж 2/5
€79,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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