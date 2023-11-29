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Жильё в Алитусский уезд, Литва

Друскининкай
34
Алитус
31
102 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 7/9
€67,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
€75,000
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Дом с Furnace heating в Варена, Литва
Дом с Furnace heating
Варена, Литва
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
€20,000
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Квартира 1 комната с центральным отоплением, с интернетом, с Construction Brick в Алитус, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с интернетом, с Construction Brick
Алитус, Литва
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/5
€25,400
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Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Precast в Алитус, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Precast
Алитус, Литва
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 8/9
€30,500
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 7/9
€69,000
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Алитус, Литва
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/5
СЕЛЯТ В ТРИА КОМНАТЫ ПОКУПАЮТ В НОВОМ ГАТВЕРЕ, ПУТИН, АЛЫТУЙ - Путин – северо-западная част…
€66,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
Продается в Алитаусе, на улице надежды, в молодежном парке уютная 2-комнатная квартира с дву…
€43,000
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, без ремонта в Сейрияй, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, без ремонта
Сейрияй, Литва
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Продается в Лаздии, в самом центре города Сейриан, 3-комнатная квартира. Квартира всегда исп…
€16,000
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Дом с Furnace heating в Алитус, Литва
Дом с Furnace heating
Алитус, Литва
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
€17,000
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Дом с Furnace heating в Strielciai, Литва
Дом с Furnace heating
Strielciai, Литва
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
Уютный 213,19 кв.м на продажу в замечательном природном микрорайоне недалеко от леса Вайсупи…
€152,000
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Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 119 м²
Количество этажей 1
€147,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Kolonistai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Kolonistai, Литва
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
ДОМ КЛАУСА МЕЙ, УКАЗАННЫЙ ВНУТРИ В ЧУДОМ ЗАКОНЕ! КОЛОНИСТ КУРМЕ ( СИМНО СЕН. ) НЕБРАНГИ В…
€13,000
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Дом с асфальтированной дорогой в Daugai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Daugai, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ АНТ ВЫСОКОГО ЭКДЖЕРА КРАНТО Это место для вас, если вы мечтаете реализов…
€285,000
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Алитус, Литва
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Этаж 1/5
€50,000
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Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с With furniture в Друскининкай, Литва
Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с With furniture
Друскининкай, Литва
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/5
Отличная полностью оборудованная квартира Для вашего отдыха в современном комплексе Sun Sona…
€124,000
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Дом с Local electricity в Strielciai, Литва
Дом с Local electricity
Strielciai, Литва
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
€34,000
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Дом с центральным отоплением в Алитус, Литва
Дом с центральным отоплением
Алитус, Литва
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
Это редкая возможность купить отличную недвижимость в самом сердце Алитауса. 5-акровый участ…
€43,000
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Алитус, Литва
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Этаж 4/5
3 НОМЕРА КУПЛЕНО В МИКРОРАЙОНЕ, АЛИТУЕ Продается уютная и хорошо изданная квартира площадь…
€60,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с With furniture в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с With furniture
Друскининкай, Литва
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 2/6
€129,000
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Квартира 4 комнаты с балконом, с Construction Brick, с With furniture в Друскининкай, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с Construction Brick, с With furniture
Друскининкай, Литва
Комнаты 4
Площадь 129 м²
Этаж 1/3
€275,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Друскининкай, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Друскининкай, Литва
Площадь 327 м²
Количество этажей 3
€269,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 5/5
€75,000
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Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Vieciunai, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Vieciunai, Литва
Комнаты 4
Площадь 77 м²
Этаж 4/5
SELDED BUYTH YOUTH GTV., 4 НОМЕРА, 77.32 КВ.М, С ЭРДВАЛЬСКИМ БАЛКОНОМ!!! ========
€64,999
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
Комнаты 3
Площадь 48 м²
Этаж 4/4
€99,900
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, без ремонта в Leipalingis, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, без ремонта
Leipalingis, Литва
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/1
€14,500
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Дом с гаражом, с Furnace heating в Алитус, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Алитус, Литва
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЛ ТЕБЯ И ПОЛОН В ДОМЕ ДВУХ ВЫСОТ В ЛИЦЕ ГОРОДА Рациональный дом для семьи, которая хоч…
€165,000
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 5/9
€59,500
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Дом с балконом, с гаражом, с With furniture в Друскининкай, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с With furniture
Друскининкай, Литва
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В DRUSKINES CURORTE, SENAMESTIVE! ПРОДАЖА ДОМА ОДНОГО ВЫСОКОГО С МА…
€135,000
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Дом с гаражом, с With furniture, с Domestic equipment в Алитус, Литва
Дом с гаражом, с With furniture, с Domestic equipment
Алитус, Литва
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Начните новый этап жизни с этого современного дома, построенного в 2019 году и разработанног…
€150,000
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Типы недвижимости в Алитусский уезд

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Параметры недвижимости в Алитусский уезд, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
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