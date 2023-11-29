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Жильё в Друскининкай, Литва

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34 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
€75,000
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Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с With furniture в Друскининкай, Литва
Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с With furniture
Друскининкай, Литва
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/5
Отличная полностью оборудованная квартира Для вашего отдыха в современном комплексе Sun Sona…
€124,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с With furniture в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с With furniture
Друскининкай, Литва
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 2/6
€129,000
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Квартира 4 комнаты с балконом, с Construction Brick, с With furniture в Друскининкай, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с Construction Brick, с With furniture
Друскининкай, Литва
Комнаты 4
Площадь 129 м²
Этаж 1/3
€275,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Друскининкай, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Друскининкай, Литва
Площадь 327 м²
Количество этажей 3
€269,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 5/5
€75,000
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
Комнаты 3
Площадь 48 м²
Этаж 4/4
€99,900
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 5/9
€59,500
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Дом с балконом, с гаражом, с With furniture в Друскининкай, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с With furniture
Друскининкай, Литва
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В DRUSKINES CURORTE, SENAMESTIVE! ПРОДАЖА ДОМА ОДНОГО ВЫСОКОГО С МА…
€135,000
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Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Друскининкай, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
Комнаты 4
Площадь 79 м²
Этаж 4/5
СЕЛД БУТАС МЕРКИКАЛ ГТВ., 4 НОМЕРА, 78,62 КВ.М., С БАЛКОНОМ!!! ПОБЕДНЫЕ ШКОЛЫ, КУВШИНКИ, СПО…
€75,000
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Квартира 3 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick в Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 8/9
€95,000
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Дом с гаражом, с центральным отоплением в Друскининкай, Литва
Дом с гаражом, с центральным отоплением
Друскининкай, Литва
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
ЗАГОРОДНЫЕ ДРУСКИНЫ, ПРОДАВАЕМЫЙ ДОМ С ПУРТИМИ НЕ ИМЕЮТ ЗАКОНОВЫХ КРАНОВ! __________________…
€135,000
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Дом с асфальтированной дорогой в Друскининкай, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Друскининкай, Литва
Площадь 113 м²
Количество этажей 1
Усадьба с фундаментом дома и наложением рядом с ручьем Ратныч ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продаж…
€35,500
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Central collector в Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Central collector
Друскининкай, Литва
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 2/6
ПРОЦЕДУРА КЛАСС 3 НОМЕРА КУПИТЬ РЫНОЧНЫЙ ЦЕНТР DRUSKIN. БУТАС ДОЛЖЕН БЫТЬ 5 КВ.М. ТАМСИЙСКИЙ…
€170,000
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Друскининкай, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/6
Лёгкая квартира в самом центре Druskers – V. Кудиркос g 10 C (вила ФА). Всего в нескольких м…
€163,000
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Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Друскининкай, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Друскининкай, Литва
Комнаты 4
Площадь 72 м²
Этаж 4/5
ERDVUS И ПРОЦЕДУРА 4 НОМЕРА КУПИТЬ ЦЕНТР DRUSKINES. Отличное расположение, просторный двор с…
€88,000
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Квартира 1 комната с парковкой, с центральным отоплением, с Construction Brick в Друскининкай, Литва
Квартира 1 комната с парковкой, с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
Комнаты 1
Площадь 31 м²
Этаж 4/4
€39,900
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Друскининкай, Литва
Комнаты 3
Площадь 109 м²
Этаж 4/5
Просторная новая конструкция 3 k. квартира в центре города ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи:…
€229,000
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Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с With furniture в Друскининкай, Литва
Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с With furniture
Друскининкай, Литва
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/5
Отличная полностью оборудованная квартира Для вашего отдыха в современном комплексе Sun Sona…
€123,000
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Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с With furniture в Друскининкай, Литва
Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с With furniture
Друскининкай, Литва
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/5
Отличная полностью оборудованная квартира Для вашего отдыха в современном комплексе Sun Sona…
€119,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Друскининкай, Литва
Комнаты 3
Площадь 88 м²
Этаж 6/6
Новая конструкция 3 k. квартира с парковкой в самом центре города ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена пр…
€199,900
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Друскининкай, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Друскининкай, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Сотовый дом/вид в самом центре города ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 87000 евро Адрес: Миз…
€87,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 3/3
€197,812
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Этаж 2/3
Все, что вам нужно для качественной семейной жизни и отдыха, здесь. Вы цените свое время, ск…
€236,468
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector в Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector
Друскининкай, Литва
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 2/9
Druskers, Nerava g. 39B современная меблированная квартира и бытовая техника на продажу. Ква…
€110,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 3/5
IN THE SOUTH OF THE RAMIO DRUSKINES, THE PROCEDURE OF THE DIRECT DVIOUS ROOM WITH THE TAMBAR…
€60,000
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Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с With furniture в Друскининкай, Литва
Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с With furniture
Друскининкай, Литва
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/5
Отличная полностью оборудованная квартира Для вашего отдыха в современном комплексе Sun Sona…
€124,000
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Квартира 4 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture в Друскининкай, Литва
Квартира 4 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture
Друскининкай, Литва
Комнаты 4
Площадь 75 м²
Этаж 1/5
Аккуратный 4 к. квартира ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 92000 евро Адрес: Лишава г. 7 Об…
€92,000
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Друскининкай, Литва
Комнаты 2
Площадь 76 м²
Этаж 5/6
Отличная новая 2-комнатная квартира в сосновом лесу в центре города ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена…
€261,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Друскининкай, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Друскининкай, Литва
Площадь 147 м²
Количество этажей 1
Качественный дом рядом с Немуно и границами города ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 270000 …
€270,000
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