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Жилье в Лентварисе, Литва

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дома
4
4 объекта найдено
Дом в Лентварис, Литва
Дом
Лентварис, Литва
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Дом Космической Семьи с ЖИЗНЬЮ 15,1 А И ПОЛЬЗОВАНИЕМ АНТРАМСКОГО РОСТА Ищете дом для семьи н…
$255,293
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Дом в Лентварис, Литва
Дом
Лентварис, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 2
3-комнатные запчасти с 7 земельными участками, эксклюзивное и стратегически очень удобное ме…
$202,180
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Дом в Лентварис, Литва
Дом
Лентварис, Литва
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Жизнеспособный жилой участок с выданным разрешением на строительство, оплаченным налогом на …
$104,116
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It Is RealtyIt Is Realty
Дом в Лентварис, Литва
Дом
Лентварис, Литва
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
В ПОТЕРЯХ БАЛЮАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАК, ЭКДЖЕРОВ И ЕСТЕСТВЕННЫХ ЯБЛОКОВ, ВЫПУЩЕННЫХ ИЛИ ИСКЛЮЧ…
$1,71 млн
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