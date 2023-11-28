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Жильё в Йонава, Литва

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16 объектов найдено
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта в Йонава, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Йонава, Литва
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 4/9
€20,000
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Capital
Языки общения: English
+37062055595 ruta.morkunaite@capital.lt
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Partial finish в Йонава, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Partial finish
Йонава, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/5
2 НЕПЕРЕЙНЫХ НОМЕРА, ПОКУПКА В КОТОРЫХ НАЧИНАЕТСЯ СТОЛИЧНЫЙ РЕМОНТ! Вокруг дома много зелени…
€47,000
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Capital
Языки общения: English
+37062055595 ruta.morkunaite@capital.lt
Квартира 2 комнаты с Construction Precast, с Local electricity в Йонава, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Precast, с Local electricity
Йонава, Литва
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
Расположение квартиры очень комфортное - рядом со школой, магазином, рукой добирается Гарлав…
€47,000
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Capital
Языки общения: English
+37062055595 ruta.morkunaite@capital.lt
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted в Йонава, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted
Йонава, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
€58,000
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Capital
Языки общения: English
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Йонава, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Йонава, Литва
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
СТРАНИЦА для продажи ГЛАВНАЯ стратегически удобная площадка RAMUČIUB, KAUNO g. с полностью р…
€125,000
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Capital
Языки общения: English
+37064063100 renata.ardzijauske@capital.lt
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock в Йонава, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Йонава, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/5
ПРОДАНО В 2 НОМЕРАХ, КОТОРЫЕ БЫЛИ В ХОРОШЕМ МЕСТЕ, ПОГОДА, ДЖОНАВА ПРЕИМУЩЕСТВО: - функцион…
€43,000
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Capital
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+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock в Йонава, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Йонава, Литва
Комнаты 3
Площадь 47 м²
Этаж 2/5
3 НОМЕРА БУТАС, МЫ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ НАЗВАНИЕ! Ремонтная 3-комнатная квартира продается в Ион…
€45,000
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Capital
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+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Йонава, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Йонава, Литва
Площадь 171 м²
Количество этажей 3
ВЫСОКИЙ ДОМ BEVER CITY В ЦЕНТРЕ! Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ, НО УРОВЕНЬ ЗА ЕГО ПРЕДЕЛЫ. 170.94…
€220,000
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Capital
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+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Йонава, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Йонава, Литва
Площадь 171 м²
Количество этажей 3
ВЫСОКИЙ ДОМ BEVER CITY В ЦЕНТРЕ! Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ, НО УРОВЕНЬ ЗА ЕГО ПРЕДЕЛЫ. 170.94…
€220,000
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Capital
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+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта в Йонава, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта
Йонава, Литва
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 2/5
ВЫБРАТЬ ЭРДУС И СВЕТ КОМНАТ ТРИА В ИОНАВЕ ! Ионава, А. Кулачные г. 6 трехкомнатная квартир…
€66,000
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Capital
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+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Йонава, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Йонава, Литва
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 5/5
ОЧЕНЬ СВЕТЛОЕ ИЗ ДВУХ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫБРАНО В СТРАТЕГИЧЕСКОМ МЕСТЕ. РЕМОНТ ОПЛАЧЕН!!! В Ионаве …
€45,500
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Capital
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+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating в Йонава, Литва
Дом с Furnace heating
Йонава, Литва
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
57,69 кв.м. дом с участком 16.02, Plento g. 12, Йонава ДОМ: - Продается дом с земельным …
€67,000
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Capital
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+37067622040 darius.daugela@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Йонава, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Йонава, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/5
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАТОЛОГИЧЕСКОМ МЕСТЕ УПОМИНАЕТСЯ ПОКУПКА ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. РЕМОНТ ОПЛАЧЕН…
€45,000
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Capital
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+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted в Йонава, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted
Йонава, Литва
Комнаты 2
Площадь 36 м²
Этаж 5/9
ПРОДАНО ПОЛНОСТЬЮ СДАНО НА ДВЕ КОМНАТЫ! РЕМОНТ ОПЛАЧЕН! Продается уютная двухкомнатная квар…
€39,500
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Capital
Языки общения: English
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом с гаражом в Йонава, Литва
Дом с гаражом
Йонава, Литва
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
В RAMIOJ, 55 KV.M МОРСКОЙ ДОМ С 6 СКЛИПАМИ ARU, ВЫПУЩЕННЫМИ В GATVIRONMENT! Дом на продажу …
€61,000
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Capital
Языки общения: English
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock в Йонава, Литва
Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Йонава, Литва
Комнаты 1
Площадь 23 м²
Этаж 8/9
€17,900
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Capital
Языки общения: English
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Realting.com
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