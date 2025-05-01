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Жильё в Вильнюсском уезде, Литва

Вильнюс
657
Шальчининкай
3
Тракай
13
Укмерге
9
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912 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
Квартира в аренду в Паланге, в Паланге • Свет и Желтый • Расположение Эми и Геры ● 2 (не яв…
$165,049
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 5/7
Подтвержденные правила и укомплектованные 2 КАСТЛ, но - ЙОНАРУС ГАТ, ЛАЗДИЕРЫ. PUIKI INVESTM…
$185,424
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Дом в Zemieji Rusokai, Литва
Дом
Zemieji Rusokai, Литва
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Паркидам А + + Энергетическое образование, основанное на качественном производстве А + + + Э…
$256,110
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Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 4/4
Продано в Швейцарии, и ваши 3 чела были в Бэйорских Языках. Квартира находится в проекте, о…
$225,377
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Дом в Darzininkai, Литва
Дом
Darzininkai, Литва
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Чрезвычайно красивое место для продажи с PFLP APDAILA двухэтажный 152 кв.м, 5 номеров, двухм…
$335,789
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Квартира 4 комнаты в Швенчёнеляй, Литва
Квартира 4 комнаты
Швенчёнеляй, Литва
Число комнат 4
Площадь 78 м²
Этаж 5/5
Продается большая 4-комнатная квартира в полностью отремонтированном доме. LOWER PARDAVIMIM…
$32,896
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Дом в Didziasalis, Литва
Дом
Didziasalis, Литва
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Продажа НЕОБХОДИТЕЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОГРАММЫ И ПОСЛЕДОВАНИЯ Дом продается с PILNA PARTY…
$187,814
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Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 8/9
В Каролинишкесе, в стратегически удобном месте, на улице 13 января-осиос, есть светлая, тепл…
$144,560
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Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 47 м²
Этаж 3/3
3-комнатное жилье в Шармос г. 19, Вильнюс, Лаздыниес продается современным и функциональным …
$169,602
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Современный, просторный, хорошо спланированный, новый индивидуальный дом в Вильнюсе. Качеств…
$494,008
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Квартира 4 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 4
Площадь 66 м²
Этаж 2/3
Продано место и ваш дом 4 Камбары, строительство на Лоссин Шармс G. Ищете функциональное и у…
$226,515
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Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 9/9
SALE OF 1 CAMBAY WITH GOOD VIEW G. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *…
$136,591
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Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 5/5
ЖЕНЩИНА МИНУТЫ ДЛЯ ПОЛЯ РОЖДЕНИЯ "ВОЙНА И СЕНАМИУМ!" Квартира продается в стратегически удоб…
$79,110
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Дом в Didziasalis, Литва
Дом
Didziasalis, Литва
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Продажа НЕОБХОДИТЕЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОГРАММЫ И ПОСЛЕДОВАНИЯ Дом продается с PILNA PARTY…
$187,814
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Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Этаж 3/6
3-комнатная квартира в Филаретах. Рядом с Ужуписом, идеальный выбор для тех, кто ценит отли…
$204,774
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Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/3
Продано три кабинки 67 кв.м. ВИЛЬНИУС СЕНАМЕТЕР, КАМИНЫ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Бывшие принц…
$306,194
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 2/10
Юг Две комнаты квартиры в аренду в деревянном доме с лифтом. Два просторных лесоруба будут н…
$167,212
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Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 3/9
В очень удобном месте - Жижио г. 3, Скирмумс, 1 номер квартиры с балконом и отдельной кухней…
$85,370
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 2/5
Продажа CHILE 2 CASTLE на Лаздиме, Архитектура! стратегически удобное место для проживания: …
$119,518
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Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 4/4
BUILDING SPACE 3-4 CAPALS WITH A MAXIMUM BALTIC, PLACE OF SALE AND STORAGE IN NEW RELATIONS …
$261,800
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 2/4
Продано до сих пор, укомплектовано 2 домохозяйскими капсулами с земным Балтийским лесом, вто…
$269,118
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 39 м²
Этаж 3/3
2-комнатное жилье по ул. Шармос 19, Вильнюс, Лаздыниес продается современным и функциональны…
$147,840
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Дом в Seimenai, Литва
Дом
Seimenai, Литва
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
УЖЕ ПОСТРОЕН! _______ 88 Алударьяй - город, основанный недалеко от Тракая, в районе миллионе…
$150,593
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 8 м²
Количество этажей 2
Хорошая идея! Коттедж в Matejiškių kalba, Medininkų g! Общая площадь 175,53 кв.м. Всего 19 …
$272,866
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Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 53 м²
Этаж 4/7
Exclusive apartment in the city center! The project is fully completed !!! *Photos equipped…
$257,669
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Дом в Jurkiskes, Литва
Дом
Jurkiskes, Литва
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
Дом площадью 74,43 кв. м. Принципы: - видеокамеры; - Есть сигнализация; - визуальное распол…
$205,200
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 4/10
Продажа Як и Свет 2 Кастл были на севере! Квартира стратегически спроектирована: отдельное …
$182,365
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 3/3
Продажа стилизованных материалов и качества, включенные в 2 каролиновые версии! Фармакологич…
$123,872
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 5/9
ПРОДАЖА 2 комната КУПИТЬ в престижном комплексе VILLION VARTS ( Gynės g. 14 ) ПРЕИМУЩЕСТВО:…
$295,938
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Рядом со Старым городом, всего в 1 км. до ворот Аушры продается уютная 2-комнатная квартира.…
$147,348
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Типы недвижимости в Вильнюсском уезде

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Вильнюсском уезде, Литва

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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