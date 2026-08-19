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Жилье в Пренай, Литва

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21 объект найдено
Дом в Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Продажа жилья для РЕНОВАЦИИ Г. На островах. Большая, 28 войн с едой. Разъяснение, свет, прос…
$86,594
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Квартира 3 комнаты в Пренай, Литва
Квартира 3 комнаты
Пренай, Литва
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/4
БУТТЕР 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ О ПРАЙВАТЕ, ПОСТАНОВЛЯЮЩИЙ СОБСТВЕННОСТИ НАТУРАЛЬНОГО РОСТА И ПОСЛЕД…
$129,454
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Дом в Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
ВЕДУЩАЯ СЕМЬЯ ВАША СЕМЬЯ НА РАЙЛЕ - ПОЧЕМУ МИДСО ПУЛЧ ДЕЛАЕТ ДОСТУПЛЕНИЕ К НАТУРАЛЬНОЙ РЕМЕ …
$149,832
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Квартира 4 комнаты в Пренай, Литва
Квартира 4 комнаты
Пренай, Литва
Число комнат 4
Площадь 69 м²
Этаж 1/4
БУТТЕР 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ О ПРАЙВАТЕ, ПОСТАНОВЛЯЮЩИЙ СОБСТВЕННОСТИ НАТУРАЛЬНОГО РОСТА И ПОСЛЕД…
$147,106
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Квартира 3 комнаты в Пренай, Литва
Квартира 3 комнаты
Пренай, Литва
Число комнат 3
Площадь 81 м²
Этаж 3/4
БУТТЕР 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ О ПРАЙВАТЕ, ПОСТАНОВЛЯЮЩИЙ СОБСТВЕННОСТИ НАТУРАЛЬНОГО РОСТА И ПОСЛЕД…
$135,511
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Квартира 3 комнаты в Пренай, Литва
Квартира 3 комнаты
Пренай, Литва
Число комнат 3
Площадь 105 м²
Этаж 1/4
БУТТЕР 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ О ПРАЙВАТЕ, ПОСТАНОВЛЯЮЩИЙ СОБСТВЕННОСТИ НАТУРАЛЬНОГО РОСТА И ПОСЛЕД…
$172,379
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TekceTekce
Дом в Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Смешанное программное обеспечение принцев Р. Сав., СТЭЙ СЕН., ВИНА К., ИЕСМИНЫ Г. 3 Ищете ми…
$41,735
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Квартира 2 комнаты в Пренай, Литва
Квартира 2 комнаты
Пренай, Литва
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Этаж 3/5
Уютная и теплая квартира в аренду в Приенае на побережье Немунаса! Принципы: • Дом имеет се…
$112,639
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Дом в Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
Площадь 35 м²
Количество этажей 1
Земельный участок для продажи в поселке Папильвио Приенайского района - Жасмино г. 1 1 В пои…
$22,909
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Квартира 2 комнаты в Пренай, Литва
Квартира 2 комнаты
Пренай, Литва
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 4/4
БУТТЕР 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ О ПРАЙВАТЕ, ПОСТАНОВЛЯЮЩИЙ СОБСТВЕННОСТИ НАТУРАЛЬНОГО РОСТА И ПОСЛЕД…
$83,470
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Квартира 3 комнаты в Пренай, Литва
Квартира 3 комнаты
Пренай, Литва
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 3/4
БУТТЕР 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ О ПРАЙВАТЕ, ПОСТАНОВЛЯЮЩИЙ СОБСТВЕННОСТИ НАТУРАЛЬНОГО РОСТА И ПОСЛЕД…
$118,942
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Квартира 3 комнаты в Пренай, Литва
Квартира 3 комнаты
Пренай, Литва
Число комнат 3
Площадь 81 м²
Этаж 4/4
БУТТЕР 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ О ПРАЙВАТЕ, ПОСТАНОВЛЯЮЩИЙ СОБСТВЕННОСТИ НАТУРАЛЬНОГО РОСТА И ПОСЛЕД…
$134,973
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Квартира 4 комнаты в Пренай, Литва
Квартира 4 комнаты
Пренай, Литва
Число комнат 4
Площадь 77 м²
Этаж 4/4
БУТТЕР 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ О ПРАЙВАТЕ, ПОСТАНОВЛЯЮЩИЙ СОБСТВЕННОСТИ НАТУРАЛЬНОГО РОСТА И ПОСЛЕД…
$152,593
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Дом в Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
! Парк Немуно! Подсчетный проект __________ Дом премиум-класса в коттеджном комплексе «НЕМУН…
$256,940
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Дом в Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
Площадь 166 м²
Количество этажей 1
Продажа имён на канале. ДЕМ С ПРИЕНТНЫМ ЦЕНТРОМ УБИЙЦА. - Общий: Сайт: 15.42 век; • Общая пл…
$75,355
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Дом в Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
Площадь 187 м²
Количество этажей 2
Вы можете найти все последние объявления о недвижимости CAPITAL на нашем сайте www.capital.l…
$206,569
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Дом в Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Ищете дом в отличном месте? У нас есть предложение для вас! В центре города Приенай, ул. Ф. …
$62,882
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Дом в Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Продажа домов на канале Чайл Джи. Дом в аренду в Приенае, улица Шилтвеню. Дом двухэтажный, …
$166,144
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Дом в Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
Площадь 34 м²
Количество этажей 1
Садовый участок с домом на продажу в Приенае Садовый участок на продажу В городе Приенай с …
$16,230
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Дом в Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
! Парк Немуно! __________ Дома премиум-класса в коттеджном комплексе «НЕМУНО ПАРКАС» В вновь…
$256,940
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Квартира 2 комнаты в Пренай, Литва
Квартира 2 комнаты
Пренай, Литва
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
! Квартира с полной установкой!!! > Таблица Вы когда-нибудь мечтали жить в окрестностях Нему…
$153,858
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