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Жилье в Бирштонасе, Литва

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квартиры
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6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Бирштонас, Литва
Квартира 2 комнаты
Бирштонас, Литва
Число комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 2/4
Но продается от 40.80 кв/м - 143.68 кв/м. Во втором БИРШТОНО ЦЕНТР, ЮНОШЬЕ ГМБХ ------------…
$245,576
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Квартира 4 комнаты в Бирштонас, Литва
Квартира 4 комнаты
Бирштонас, Литва
Число комнат 4
Площадь 144 м²
Этаж 4/4
Но продается от 38,82 кв. м - 143,68 кв. м. Во втором БИРШТОНО ЦЕНТР, ЮНГ ------------------…
$533,925
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Дом в Бирштонас, Литва
Дом
Бирштонас, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продажа ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОМОВА В КВАРТЕ БЕКИНГ, СТРАНА МИКСИЧНАЯ, БИРШТОН! ------------- При…
$265,480
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 2 комнаты в Бирштонас, Литва
Квартира 2 комнаты
Бирштонас, Литва
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/4
BIRŠTONO MIESTE, PARABLE LIGHT, THE SPACE 2 CABLES BEEN WITH A MAJOR ESTABLISHED IN THE BALT…
$227,316
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Квартира 2 комнаты в Бирштонас, Литва
Квартира 2 комнаты
Бирштонас, Литва
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 2/4
Но продается от 40.80 кв/м - 143.68 кв/м. Во втором БИРШТОНО ЦЕНТР, ЮНОШЬЕ ГМБХ ------------…
$163,801
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Квартира 2 комнаты в Бирштонас, Литва
Квартира 2 комнаты
Бирштонас, Литва
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 2/2
Квартира 57.41 кв.м., отремонтированный дом Дариус и ул. Гирено. 5, Бирштонас Требуемый рем…
$175,145
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