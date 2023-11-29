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Жильё в Клайпедский уезд, Литва

Клайпеда
152
Паланга
99
Неринга
17
Шилуте
17
Гаргждай
3
Русне
3
379 объектов найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Клайпеда, Литва
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Клайпеда, Литва
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 4/4
Apartament is in centre of city, close to old town. Near is shops, schools.... everything yo…
€160,000
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Дом в Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
Площадь 242 м²
Количество этажей 2
€880,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Naujukai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Naujukai, Литва
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Жилой дом на продажу Cretingo r. sau., Ginger sen., Erlena, Salant g. с 16 в. участок и здан…
€45,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Stillroom в Gaideliai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Stillroom
Gaideliai, Литва
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
€125,000
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Гаргждай, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Гаргждай, Литва
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
ВЫБРАНО В ПОДПИСАННОМ И ЛЮБОВНОМ ДОМЕ В НОВОМ КАЛРАНТЕ Продается чрезвычайно контролируемый…
€270,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted в Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted
Клайпеда, Литва
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 3/5
€65,000
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted в Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted
Паланга, Литва
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
€1,20 млн
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Дом в Slengiai, Литва
Дом
Slengiai, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
€250,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Шилуте, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Шилуте, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
€115,000
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Квартира 2 комнаты в Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Этаж 1/3
€130,000
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с камином, с Furnace heating в Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с камином, с Furnace heating
Шилуте, Литва
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
€31,000
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Дом в Mazuriskiai, Литва
Дом
Mazuriskiai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
€180,000
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Дом в Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
€238,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Паланга, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Паланга, Литва
Площадь 264 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный дом в бутик-стиле в самом сердце Паланги, с впечатляющим мансардой и тер…
€950,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Паланга, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Паланга, Литва
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Просторные коттеджи, спроектированные командой талантливых архитекторов, продаются в св. Каж…
€155,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Паланга, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Паланга, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
€214,500
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Паланга, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Паланга, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 2
€160,950
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Клайпеда, Литва
Комнаты 2
Площадь 31 м²
Этаж 1/5
€68,000
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted
Клайпеда, Литва
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 3/4
€169,800
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Monolithic в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Monolithic
Клайпеда, Литва
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Этаж 22/34
€160,000
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Local electricity в Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Local electricity
Паланга, Литва
Комнаты 2
Площадь 28 м²
Этаж 2/2
Аренда квартиры бизнес на продажу в Паланге! Рядом с Палангой, Куниги, в уютном „ R Rainbow…
€105,000
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Квартира 1 комната с парковкой, с балконом, с Construction Brick в Паланга, Литва
Квартира 1 комната с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Паланга, Литва
Комнаты 1
Площадь 20 м²
Этаж 2/3
Новая и полностью оборудованная квартира в священническом проекте MY BODY 2 - отличная инвес…
€75,000
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с центральным отоплением, с Construction Brick в Паланга, Литва
Квартира 4 комнаты с парковкой, с центральным отоплением, с Construction Brick
Паланга, Литва
Комнаты 4
Площадь 69 м²
Этаж 2/2
€136,000
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением в Паланга, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением
Паланга, Литва
Комнаты 3
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
В центральной части Паланги, в тихом месте, 45.58kv.m. часть жилого дома с отдельным входом,…
€205,000
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Дом с балконом, с гаражом в Kuliai, Литва
Дом с балконом, с гаражом
Kuliai, Литва
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
€145,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта в Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта
Клайпеда, Литва
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 5/5
€57,500
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Central collector в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Central collector
Клайпеда, Литва
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 10/10
€145,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted в Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted
Клайпеда, Литва
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/4
€69,800
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Дом с With furniture, с сигнализацией, с Furnace heating в Ausbikavis, Литва
Дом с With furniture, с сигнализацией, с Furnace heating
Ausbikavis, Литва
Площадь 73 м²
Количество этажей 1
€70,000
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, без ремонта в Prysmanciai, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, без ремонта
Prysmanciai, Литва
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/2
€36,000
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Типы недвижимости в Клайпедский уезд

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Клайпедский уезд, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
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