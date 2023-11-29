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Realting.com
Литва
Жилая
Клайпедский уезд
Жильё в Клайпедский уезд, Литва
Клайпеда
152
Паланга
99
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379 объектов найдено
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Клайпеда, Литва
3
1
39 м²
4/4
Apartament is in centre of city, close to old town. Near is shops, schools.... everything yo…
€160,000
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Дом
Паланга, Литва
242 м²
2
€880,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Naujukai, Литва
68 м²
1
Жилой дом на продажу Cretingo r. sau., Ginger sen., Erlena, Salant g. с 16 в. участок и здан…
€45,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Stillroom
Gaideliai, Литва
162 м²
1
€125,000
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Capital
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Дом с гаражом, с газовым отоплением
Гаргждай, Литва
205 м²
2
ВЫБРАНО В ПОДПИСАННОМ И ЛЮБОВНОМ ДОМЕ В НОВОМ КАЛРАНТЕ Продается чрезвычайно контролируемый…
€270,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted
Клайпеда, Литва
2
48 м²
3/5
€65,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted
Паланга, Литва
2
62 м²
1/4
€1,20 млн
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Capital
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Дом
Slengiai, Литва
130 м²
2
€250,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Шилуте, Литва
165 м²
1
€115,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2
41 м²
1/3
€130,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с камином, с Furnace heating
Шилуте, Литва
2
46 м²
1/2
€31,000
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Capital
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Дом
Mazuriskiai, Литва
80 м²
1
€180,000
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Capital
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Дом
Паланга, Литва
68 м²
2
€238,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Паланга, Литва
264 м²
2
Продается 2-этажный дом в бутик-стиле в самом сердце Паланги, с впечатляющим мансардой и тер…
€950,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Паланга, Литва
78 м²
2
Просторные коттеджи, спроектированные командой талантливых архитекторов, продаются в св. Каж…
€155,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Паланга, Литва
80 м²
2
€214,500
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Паланга, Литва
62 м²
2
€160,950
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Capital
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Клайпеда, Литва
2
31 м²
1/5
€68,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted
Клайпеда, Литва
3
64 м²
3/4
€169,800
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Capital
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Monolithic
Клайпеда, Литва
3
87 м²
22/34
€160,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Local electricity
Паланга, Литва
2
28 м²
2/2
Аренда квартиры бизнес на продажу в Паланге! Рядом с Палангой, Куниги, в уютном „ R Rainbow…
€105,000
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Capital
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Квартира 1 комната с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Паланга, Литва
1
20 м²
2/3
Новая и полностью оборудованная квартира в священническом проекте MY BODY 2 - отличная инвес…
€75,000
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Capital
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с центральным отоплением, с Construction Brick
Паланга, Литва
4
69 м²
2/2
€136,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением
Паланга, Литва
3
46 м²
1/2
В центральной части Паланги, в тихом месте, 45.58kv.m. часть жилого дома с отдельным входом,…
€205,000
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Дом с балконом, с гаражом
Kuliai, Литва
195 м²
2
€145,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта
Клайпеда, Литва
2
54 м²
5/5
€57,500
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Capital
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Central collector
Клайпеда, Литва
3
72 м²
10/10
€145,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted
Клайпеда, Литва
2
42 м²
1/4
€69,800
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Capital
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Дом с With furniture, с сигнализацией, с Furnace heating
Ausbikavis, Литва
73 м²
1
€70,000
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, без ремонта
Prysmanciai, Литва
2
43 м²
1/2
€36,000
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Capital
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Типы недвижимости в Клайпедский уезд
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