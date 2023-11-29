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Жильё в Укмерге, Литва

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15 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Укмерге, Литва
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 4/4
€44,000
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Capital
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Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой в Укмерге, Литва
Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Укмерге, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
€67,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Укмерге, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 4/5
Воздержались г. 2 комнаты для продажи полностью отремонтированная квартира. Это очень удобн…
€45,000
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Capital
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Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой в Укмерге, Литва
Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Укмерге, Литва
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
€79,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Укмерге, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Укмерге, Литва
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
€52,000
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Укмерге, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Укмерге, Литва
Комнаты 3
Площадь 73 м²
Этаж 1/5
€69,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Укмерге, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Укмерге, Литва
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
ИНДИВИДУУМ, ПРОЖИВАЮЩИЙ В ГОРОДЕ УКМЕРГИ, MATIN MARKET G., ПОСЛЕДНИЙ И ШАРНИРНЫЙ ДЛЯ ПИКУПАН…
€285,000
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Capital
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Дом с гаражом, с Furnace heating в Укмерге, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Укмерге, Литва
Площадь 109 м²
Количество этажей 1
В центральной части города Укмерге, на улице Делитва, на продажу выставлен жилой дом с прост…
€75,000
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Квартира 2 комнаты в Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты
Укмерге, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
2 НОМЕРА КУПЛЕНЫ В МИЛНИА Г., УКМЕРГИ ПРЕИМУЩЕСТВО: • ОРГАНИЗОВАННАЯ РЕМОНТ ДОМА; • ФУНКЦИ…
€42,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Укмерге, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Укмерге, Литва
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 5/5
3 КОМНАТЫ КУПЛЕНЫ В СОВЕТЕ. ----------------------------------------------------------- - Фу…
€47,000
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Capital
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Укмерге, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Укмерге, Литва
Площадь 218 м²
Количество этажей 2
218 Кв.м. Новостройка с почти 10 акрами участка продается на одном из самых солидных мест в …
€225,000
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Укмерге, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Укмерге, Литва
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
В Укмерге на ул. Путина продается двухэтажный кирпичный дом со зданием 8 века. земельный уча…
€80,000
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Дом с Furnace heating в Укмерге, Литва
Дом с Furnace heating
Укмерге, Литва
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
SODYBA на продажу с участком почти 7 га в деревне Мейхен. ----------------------------------…
€145,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Укмерге, Литва
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 4/5
2 комнаты купили GAMEDO G. ------------------------------------------------ - Функциональное…
€45,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Укмерге, Литва
Комнаты 2
Площадь 34 м²
Этаж 4/5
€30,000
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