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Жильё в Шилале, Литва

2 объекта найдено
Дом в Soliai, Литва
Дом
Soliai, Литва
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Просторный двухэтажный дом в Силале - отличное место для вашей семьи! В городе Шилале, Дьев…
$70,059
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Квартира 3 комнаты в Soliai, Литва
Квартира 3 комнаты
Soliai, Литва
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 2/5
Просторная 3-комнатная квартира с залом и двумя балконами в Силале Ищете просторную, удобну…
$70,050
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