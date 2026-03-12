Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Realting.com
  Литва
  Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Литве

Вильнюс
89
Каунас
73
Клайпеда
10
Шяуляй
4
Коммерческое помещение 66 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 66 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 66 м²
Этаж 1
ПРАВИЛА СВЕТА И ФУНКЦИОННОЙ КОРДИНАЦИИ В СЕНАМИОРЕ! ___________ Общий: - Адрес: Latako g. 1;…
$1,744
в месяц
Коммерческое помещение 67 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 67 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 67 м²
Этаж 2
$813
в месяц
Коммерческое помещение 64 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 64 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 64 м²
Этаж 1
$699
в месяц
Коммерческое помещение 150 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 150 м²
Каунас, Литва
Площадь 150 м²
Этаж 2
ТЕХНИЧЕСКИЙ Г. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПОСЛЕДОВАНИЕ НА ЗНАЧЕНИЕ ВАШЕГО ДОМА Рабочие места (стали, …
$1,220
в месяц
Коммерческое помещение 17 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 17 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 17 м²
Этаж 1
Исключительные организации! Модернус Биурас Версло Центр "Гоштауто 8" Белому Тільто! Ищете м…
$581
в месяц
Коммерческое помещение 370 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 370 м²
Каунас, Литва
Площадь 370 м²
Этаж 1
Снято 370 кВ. M. PATCHES IN PANEMUNE, TRANSACTIONS G. Номер для аренды 370 кв.м. в Панемуне…
$872
в месяц
Коммерческое помещение 193 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 193 м²
Каунас, Литва
Площадь 193 м²
Этаж 1
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДИСТРИБУЦИИ ТОРГОВЛИ / ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОДУКЦИИ _ _ _ _ _ _ _ _ _…
$1,743
в месяц
Коммерческое помещение 46 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 46 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 46 м²
Этаж 1
Коммерческие/офисные помещения в аренду в г. Витенио, проект «Сквер намай», Вильнюс Новые…
$1,337
в месяц
Коммерческое помещение 91 м² в Бирштонас, Литва
Коммерческое помещение 91 м²
Бирштонас, Литва
Площадь 91 м²
Этаж 1
$2,270
в месяц
Коммерческое помещение 500 м² в Пасвалис, Литва
Коммерческое помещение 500 м²
Пасвалис, Литва
Площадь 500 м²
Этаж 1
$1,159
в месяц
Коммерческое помещение 1 634 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 1 634 м²
Каунас, Литва
Площадь 1 634 м²
Этаж 1
$15,152
в месяц
Коммерческое помещение 404 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 404 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 404 м²
Этаж 1
$3,513
в месяц
Коммерческое помещение 1 118 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 1 118 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 1 118 м²
Этаж 1
$9,087
в месяц
Коммерческое помещение 51 м² в Клайпеда, Литва
Коммерческое помещение 51 м²
Клайпеда, Литва
Площадь 51 м²
Этаж 4
$297
в месяц
Коммерческое помещение 139 м² в Didzioji Riese, Литва
Коммерческое помещение 139 м²
Didzioji Riese, Литва
Площадь 139 м²
Этаж 1
$1,855
в месяц
Коммерческое помещение 70 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 70 м²
Каунас, Литва
Площадь 70 м²
Этаж 2
Низкое коммерческое сотрудничество во втором росте, саваноры PR. Второе пространство и свето…
$569
в месяц
Коммерческое помещение 699 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 699 м²
Каунас, Литва
Площадь 699 м²
Этаж 1
$8,104
в месяц
Коммерческое помещение 33 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 33 м²
Каунас, Литва
Площадь 33 м²
Этаж 2
$381
в месяц
Коммерческое помещение 25 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 25 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 25 м²
Этаж 1
$725
в месяц
Коммерческое помещение 28 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 28 м²
Каунас, Литва
Площадь 28 м²
Этаж 1
$580
в месяц
Коммерческое помещение 150 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 150 м²
Каунас, Литва
Площадь 150 м²
Этаж 3
$580
в месяц
Коммерческое помещение 130
Коммерческое помещение 130 м²
Каунас, Литва
Площадь 130 м²
Этаж 2
$754
в месяц
Коммерческое помещение 12 м² в Алитус, Литва
Коммерческое помещение 12 м²
Алитус, Литва
Площадь 12 м²
Этаж 2
$174
в месяц
Коммерческое помещение 640 м² в Шяуляй, Литва
Коммерческое помещение 640 м²
Шяуляй, Литва
Площадь 640 м²
Этаж 1
$1,136
в месяц
Коммерческое помещение 600 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 600 м²
Каунас, Литва
Площадь 600 м²
Этаж 1
$2,782
в месяц
Коммерческое помещение 309 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 309 м²
Каунас, Литва
Площадь 309 м²
Этаж 1
$4,297
в месяц
Коммерческое помещение 31 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 31 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 31 м²
$580
в месяц
Коммерческое помещение 520 м² в Паневежис, Литва
Коммерческое помещение 520 м²
Паневежис, Литва
Площадь 520 м²
Этаж 2
$1,507
в месяц
Коммерческое помещение 1 804 м² в Алитус, Литва
Коммерческое помещение 1 804 м²
Алитус, Литва
Площадь 1 804 м²
Этаж 1
$5,228
в месяц
Коммерческое помещение 269 м² в Алитус, Литва
Коммерческое помещение 269 м²
Алитус, Литва
Площадь 269 м²
Этаж 1
$2,808
в месяц
