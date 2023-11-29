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Жильё в Панявежис, Литва

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42 объекта найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Панявежис, Литва
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
€70,000
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Панявежис, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Панявежис, Литва
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 2/5
€92,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/5
€51,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Панявежис, Литва
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
€38,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Панявежис, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Панявежис, Литва
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
ПРОДАВАЯ ЧАСТЬ S Живого дома ERDVI. В GATVIEW, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ ЦЕНТР СТРАНЫ ПАНЕВЦИИ…
€165,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 34 м²
Этаж 3/5
€21,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 4/5
€45,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 5/5
€44,500
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Панявежис, Литва
Площадь 47 м²
Количество этажей 2
€37,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 5/5
€38,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 34 м²
Этаж 1/5
€20,000
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Дом с Furnace heating, с Stillroom в Панявежис, Литва
Дом с Furnace heating, с Stillroom
Панявежис, Литва
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
ЧАСТЬ ПАЛАТЫ - СЕНАМИЕС Г., В КАНЕВВЬЮ. ПРОДАЖА ДОМАШНЕЙ ЧАСТИ ОБЩИЙ УЧАСТОК 49.33 КВ.М., 2 …
€9,500
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Панявежис, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Панявежис, Литва
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
€295,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с Stillroom в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Stillroom
Панявежис, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
€45,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Панявежис, Литва
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
€65,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Панявежис, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
€55,000
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Панявежис, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Панявежис, Литва
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Этаж 5/5
€75,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 36 м²
Этаж 5/5
€45,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Панявежис, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Панявежис, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
€188,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/9
€48,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 3/12
2 НОМЕРА КУПИТЬ ДРОТИКИ И ОБХВАТ G., В КАНЕВИЗУ. BUTE ТРЕБУЕТСЯ REMON – ОБОРУДОВАНИЕ ПОД ВАШ…
€49,900
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Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Панявежис, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
€71,500
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
2 НОМЕРА ПОКУПАЯ RAMYGAL G., В КАНАВКЕ. PATOGUS BUTO PLANATION – САЙТ С БАЛКОНОМ, НЕПЕРЕИМЕН…
€43,000
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Дом с балконом, с гаражом, с центральным отоплением в Панявежис, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с центральным отоплением
Панявежис, Литва
Площадь 182 м²
Количество этажей 2
€270,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с Stillroom в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Stillroom
Панявежис, Литва
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Живой дом включен в отца рунда, в Каневиче. ОБЩИЙ ГЛАВНЫЙ УЧАСТОК – 150,09 КВ.М. + MANSARDA …
€169,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Панявежис, Литва
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЖА ДОМА С КОММЕРЧЕСКИМ ПАТАЛЛОМ В РАМЫГАЛЕ ОТЦА, КАНЕВВЬЮ. Здание стратегически комфор…
€79,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Панявежис, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Панявежис, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
60 КВ.М. ЧАСТЬ СТРАНЫ НАМО ПАНЕВИШ СИТИ СЕНТРО, ПАЛАНОС Г. ЭТО МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ РАМИ И ПАТОГИ…
€62,000
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Дом с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой, с Stillroom в Панявежис, Литва
Дом с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой, с Stillroom
Панявежис, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
ЖИВОЙ ДОМ В G, ПАНЕВЛЕНЦИЯ ТЕКУЩЕГО ДОМА. ГЛАВНЫЙ ПУТЬ: ТРЕБУЕТСЯ КАПИТАЛ, ВОЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ ПО…
€43,000
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Панявежис, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Панявежис, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОЖИВАНИИ ГОСУДАРСТВА С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ЗЕМЛИ, МАРГИРИ Г. ДОМ В МЕСТЕ …
€249,000
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Панявежис, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Панявежис, Литва
Комнаты 3
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
КОМНАТЫ HOURC 3 НАХОДИЛИСЬ В WARTH GATVER, THE CANEVIEW. ДОМ В МЕСТЕ РАМИО, ДУМАЯ О PAT CEN…
€51,000
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Параметры недвижимости в Панявежис, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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