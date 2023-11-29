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31 объект найдено
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Алитус, Литва
2
52 м²
7/9
€67,000
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Capital
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Квартира 1 комната с центральным отоплением, с интернетом, с Construction Brick
Алитус, Литва
1
25 м²
2/5
€25,400
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Capital
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Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Precast
Алитус, Литва
1
32 м²
8/9
€30,500
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Алитус, Литва
2
52 м²
7/9
€69,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Алитус, Литва
3
63 м²
1/5
СЕЛЯТ В ТРИА КОМНАТЫ ПОКУПАЮТ В НОВОМ ГАТВЕРЕ, ПУТИН, АЛЫТУЙ - Путин – северо-западная част…
€66,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Алитус, Литва
2
45 м²
5/5
Продается в Алитаусе, на улице надежды, в молодежном парке уютная 2-комнатная квартира с дву…
€43,000
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Capital
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Дом с Furnace heating
Алитус, Литва
48 м²
1
€17,000
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Capital
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Дом
Алитус, Литва
119 м²
1
€147,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Алитус, Литва
3
61 м²
1/5
€50,000
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Capital
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Дом с центральным отоплением
Алитус, Литва
72 м²
1
Это редкая возможность купить отличную недвижимость в самом сердце Алитауса. 5-акровый участ…
€43,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Алитус, Литва
3
61 м²
4/5
3 НОМЕРА КУПЛЕНО В МИКРОРАЙОНЕ, АЛИТУЕ Продается уютная и хорошо изданная квартира площадь…
€60,000
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Capital
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Дом с гаражом, с Furnace heating
Алитус, Литва
133 м²
2
ПРОДАЛ ТЕБЯ И ПОЛОН В ДОМЕ ДВУХ ВЫСОТ В ЛИЦЕ ГОРОДА Рациональный дом для семьи, которая хоч…
€165,000
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Capital
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Дом с гаражом, с With furniture, с Domestic equipment
Алитус, Литва
148 м²
2
Начните новый этап жизни с этого современного дома, построенного в 2019 году и разработанног…
€150,000
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Capital
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Дом
Алитус, Литва
558 м²
2
В ФЛЕЗ ПРЕЗИДЕНТА В ГОРОДСКОМ МЕСТЕ ВЫБРАЕТСЯ ИЛИ ОБМЕН СЕМЬЯ ЭРДУСА! - Просторный двухэтаж…
€165,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с Domestic equipment, с Apartment door from steel
Алитус, Литва
3
52 м²
1/2
ПРОЦЕДУРА 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ В ПОКРЫТИИ ВИДЗГИРА --- ПРЕИМУЩЕСТВО: • отопление твердым топливо…
€19,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Алитус, Литва
70 м²
1
€37,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment
Алитус, Литва
79 м²
2
€36,500
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Capital
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Квартира 2 комнаты с газовым отоплением, с Fitted, с Construction Wooden
Алитус, Литва
2
56 м²
1/1
€73,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Fitted, с Construction Monolithic
Алитус, Литва
3
72 м²
11/14
This apartment is located on the 11th floor of 14. The apartment is 72 sq.m. The building is…
€75,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Алитус, Литва
3
66 м²
3/5
Войдя в эту просторную 3-комнатную квартиру, вы сразу почувствуете уютную домашнюю атмосферу…
€60,000
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Capital
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Дом с Furnace heating
Алитус, Литва
290 м²
1
Жилой дом на продажу с коммерческими помещениями в центре Алитауса. Само здание находится в …
€94,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Алитус, Литва
2
51 м²
10/10
€53,000
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Capital
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Дом с Furnace heating, с Stillroom
Алитус, Литва
78 м²
2
ЧАСТЬ СЕНАМИТЕТА ПРОДАЕТСЯ В СЕНАМИТЕ Продается часть дома в старом городе Сильсель, в стра…
€20,000
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Capital
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Квартира 4 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Алитус, Литва
4
79 м²
4/5
€55,000
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Capital
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Дом с Furnace heating
Алитус, Литва
134 м²
3
Все последние объявления о недвижимости CAPITAL можно найти на нашем сайте www.capital.lt. …
€143,000
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Capital
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Дом с Furnace heating
Алитус, Литва
246 м²
2
€79,000
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Capital
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Дом с Furnace heating
Алитус, Литва
204 м²
2
КЛАССИРОВАН В ЕБРР, СООТВЕТСТВУЮЩЕМ В ГОРОДЕ ЛИЦА, В ГОРЯЧЕЙ ЗЕЙДЕ 2008 строительство на пр…
€125,000
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Capital
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Дом с Furnace heating
Алитус, Литва
43 м²
1
ПОДЕЛИТЬСЯ ЧАСТЬ ГЛАВНАЯ АЛИТУДЖЕ!!! Часть дома продается в старом городе Немуно, в стратеги…
€20,900
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Capital
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Квартира 4 комнаты с Construction Brick, с Partial finish
Алитус, Литва
4
108 м²
4/4
ПРОДАНО 4 -ВЫ НОМЕРА ПОКУПАТЕЛЯ С DU HIGH, НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА, КОТОРЫЕ МЫ ИМЕЕМ, АЛИТАУС ЦЕНТ…
€157,396
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Capital
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Partial finish
Алитус, Литва
3
97 м²
4/4
ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная квартира через DU HIGH, НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА ИМЯ, ALYTA CITY CENTER Ос…
€145,000
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Capital
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