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Жилье в Радвилишкисе, Литва

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квартиры
3
4 объекта найдено
Дом в Радвилишкис, Литва
Дом
Радвилишкис, Литва
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Продажа домов в Радвиле, MAIRONIC GATV Одноэтажный дом продается с необорудованным чердаком,…
$64,939
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Квартира 2 комнаты в Радвилишкис, Литва
Квартира 2 комнаты
Радвилишкис, Литва
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 4/4
2 номера квартира на продажу в Radviliškis, Naujoji str. 8.8 2 комнаты квартира в аренду в …
$40,576
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Квартира 3 комнаты в Радвилишкис, Литва
Квартира 3 комнаты
Радвилишкис, Литва
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 1/3
Продажа 3 К. Но по дороге, Радвилискис Р. Принципы: Фармакологические свойства аккуратная к…
$19,121
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Квартира 3 комнаты в Радвилишкис, Литва
Квартира 3 комнаты
Радвилишкис, Литва
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 2/2
3 номера квартиры в спокойном месте - Pociūnų kalba, Radviliškio r. o. Просторная 3-комнатна…
$15,296
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