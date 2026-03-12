Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Литва
  3. Долгосрочная аренда
  4. Дом

Долгосрочная аренда домов в Литве

Вильнюс
6
Вильнюсский уезд
7
Каунасский уезд
3
14 объектов найдено
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Новый сублокализованный NAMAS с террасой (улица Джеймса Шимкявичюса) Дополнительная информа…
$2,325
в месяц
Дом в Giraite, Литва
Дом
Giraite, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
$873
в месяц
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
$2,319
в месяц
Дом в Мариямполе, Литва
Дом
Мариямполе, Литва
Площадь 26 м²
Количество этажей 1
$464
в месяц
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 182 м²
Количество этажей 2
$2,319
в месяц
Дом в Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
Площадь 73 м²
Количество этажей 1
$1,148
в месяц
Дом в Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
Площадь 211 м²
Количество этажей 1
$1,159
в месяц
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
$1,565
в месяц
Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
$812
в месяц
Дом в Galgiai, Литва
Дом
Galgiai, Литва
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
$2,319
в месяц
Дом в Dercekliai, Литва
Дом
Dercekliai, Литва
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
$1,739
в месяц
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 20 м²
Количество этажей 1
$209
в месяц
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
$1,507
в месяц
Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
$2,029
в месяц
