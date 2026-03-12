Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Долгосрочная аренда
  4. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Литве

Вильнюс
68
Каунас
28
Клайпеда
3
Паланга
5
116 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 2/4
2 КАПБАСИС НО ДЛЯ АКЦИИ в Горах / В гонках у леса Дополнительная информация • Квартира буде…
$812
в месяц
Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 1/5
3 номера апартаментов для аренды Набережная Нерис 4 всего в 15 минутах ходьбы от Старого гор…
$581
в месяц
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 3/4
$639
в месяц
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 25 м²
Этаж 1/3
НОВЫЙ ИНСТАЛЛЯЦИЯ 2 КАРАБЛЕЙ В НОВОМ К.ЧИБИРО Г., ГАЛЕС! Никаких промежуточных налогов! ....…
$639
в месяц
Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Этаж 3/6
$967
в месяц
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 1/5
ПУЭЛЬ Г. 35А, ВИЛЬНИУССКИЙ НОВЫЙ ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДВУХ АНГАЛЕЙ С ТЕРАСОЙ. Паупис - исторический с…
$1,163
в месяц
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/4
$615
в месяц
Квартира 4 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 4 комнаты
Клайпеда, Литва
Число комнат 4
Площадь 85 м²
Этаж 5/6
В Клайпедском старом городе, в доме, построенном на берегу реки Дане в 2025 году, есть четыр…
$1,744
в месяц
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/5
ПУЭЛЬ Г. 35А, ВИЛЬНИУССКИЙ НОВЫЙ ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДВУХ АНГАЛЕЙ С ТЕРАСОЙ. Паупис - исторический с…
$1,163
в месяц
Квартира 2 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
Число комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 10/20
Вы можете найти все последние объявления о недвижимости CAPITAL на нашем сайте www.capital.l…
$581
в месяц
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 3/4
Ищете уютную квартиру в тихом месте недалеко от Каунаса? 2 номера, 57 кв.м квартира в аренд…
$720
в месяц
Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Этаж 3/5
Аренда чрезвычайно просторной и комфортной квартиры с камином для семьи САНТАРИКОС (M.Marcin…
$1,104
в месяц
Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 2/3
Современное 3-е здание в центре бейсбола, А. Макевиус Г. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Современная а…
$928
в месяц
Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 6/9
Квартира 34.29 кв.м., Преильяус г. 8, Пилайте; Платежи АГЕНЦИИ не соответствуют требованиям…
$523
в месяц
Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/5
В оригинале: 1 CASTLE IN NEW, ALGIRDO G. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ стратегически удобное ме…
$459
в месяц
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/3
$755
в месяц
Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/3
Посадка 1 кабина. Лучшая новая система в новой базе / ИЕРУЗАЛЬ (БАЛТИЧЕСКАЯ Г. 117) Дополни…
$580
в месяц
Квартира 2 комнаты в Паневежис, Литва
Квартира 2 комнаты
Паневежис, Литва
Число комнат 2
Площадь 34 м²
Этаж 4/5
Исключительно, но 2 КАСТЛ, ПАРКО Г. 37, НО НА ВАШУ ЖИЗНЬ! Квартира оборудована функциональны…
$233
в месяц
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 6/7
Оставьте свет и целых 2 капсулы во второй раз, ПРОЕКТ "ШАГИ"! Строим свободу и учим новых л…
$930
в месяц
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 39 м²
Этаж 5/12
РАССТАНОВЛЕНИЕ ДЛЯ 2 ДОМОВ НА ТРАНСФЕРЕ G.39 Упакованные документы и визы, за исключением те…
$651
в месяц
Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 5/5
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ДЕЯТЕЛЯ В ВЫСШИХ КЛАССАХ ВЫСШИХ СУББТАНЦИЙ УСТАНОВЛЯЕТСЯ В ОДНОМ НО!…
$756
в месяц
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 26 м²
Этаж 9/9
Кредиты, чтобы жить! Будьте его первым жителем! Никакого налога, если вы арендуете не менее …
$639
в месяц
Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
Число комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 5/5
Удаленная процедура и молодежь: 1 KAMBARIO BUT - J.LEBEDIUM GATV! Эта светлая и уютная квар…
$577
в месяц
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 35 м²
Этаж 1/3
НОВЫЙ ИНСТАЛЛЯЦИЯ 2 КАРАБЛЕЙ В НОВОМ К.ЧИБИРО Г., ГАЛЕС! Никаких промежуточных налогов! ....…
$697
в месяц
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 2/4
Новая, уютная и просторная 51,10 кв.м. лофт-галерея в аренду! Присоединяйтесь к творческой …
$1,035
в месяц
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/6
Просторная двухкомнатная квартира в аренду в новом городе! стратегически удобное расположен…
$802
в месяц
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Этаж 6/6
Опрятные и яркие БУТАСы с панорамными изображениями BALANCES / JERUZALIAI (K.Borutos g. 24) …
$639
в месяц
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 2/5
Арендованные аккуратные 2 номера НОВАЯ С подземным парком Дополнительная информация Квартир…
$929
в месяц
Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 6/6
Опрятные и яркие БУТАСы с панорамными изображениями BALANCES / JERUZALIAI (K.Borutos g. 24) …
$639
в месяц
Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/5
$581
в месяц
