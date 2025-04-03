Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Вевис
  4. Жилая

Жильё в Вевис, Литва

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Вевис, Литва
Квартира 3 комнаты
Вевис, Литва
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 4/5
In Elektrėnai, quiet place, Sodų str. A neat three -room apartment on the fourth floor of fi…
$89,033
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти