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Жильё в Неринга, Литва

квартиры
14
дома
3
17 объектов найдено
Квартира 4 комнаты с With furniture, с High ceiling, с Local electricity в Неринга, Литва
Квартира 4 комнаты с With furniture, с High ceiling, с Local electricity
Неринга, Литва
Комнаты 4
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
€320,000
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Дом в Неринга, Литва
Дом
Неринга, Литва
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
€2,24 млн
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Capital
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick в Неринга, Литва
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Неринга, Литва
Комнаты 4
Площадь 109 м²
Этаж 2/3
€759,000
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted в Неринга, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted
Неринга, Литва
Комнаты 2
Площадь 22 м²
Этаж 1/4
Сумерки борзой, двусторонняя лагуна, Балтийское травление и пульсирующая панорама портового …
€145,000
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Квартира 3 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick в Неринга, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Неринга, Литва
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Этаж 1/4
€320,000
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Дом с Local electricity в Неринга, Литва
Дом с Local electricity
Неринга, Литва
Площадь 283 м²
Количество этажей 2
В ОДНОМ ДОМЕ ПОБЕДИВШИЕ КУРОРТЫ - В ПРЕСИЛЕ, ЖИЛОЙ ДОМ С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ КОРПУСОМ. Прей…
€2,35 млн
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Квартира 5 комнат с парковкой, с центральным отоплением, с Construction Brick в Неринга, Литва
Квартира 5 комнат с парковкой, с центральным отоплением, с Construction Brick
Неринга, Литва
Комнаты 5
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
ПОКУПАТЕЛЬ ERDVUS НА ВЫСОКОМ С ТЕРАСА И В СОЗДАНИИ ВИДИНА ДЛЯ ЛЕСОВОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ. Квартира…
€490,000
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Geothermal в Неринга, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Geothermal
Неринга, Литва
Комнаты 3
Площадь 55 м²
Этаж 1/3
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВ - ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - КВАРТИРА В НЕРИНГЕ, МЫ НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМ…
€343,418
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта в Неринга, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Неринга, Литва
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Этаж 3/4
ПРОДАНО В 3 КОМНАТАХ ПОКУПАНИЯ Блэккрекер уже в 20 веке. вначале он был известен как роскош…
€210,000
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Квартира 1 комната с Construction Brick, с With furniture, с Domestic equipment в Неринга, Литва
Квартира 1 комната с Construction Brick, с With furniture, с Domestic equipment
Неринга, Литва
Комнаты 1
Площадь 18 м²
Этаж 2/4
ПРОДАНО В 1 КОМНАТЕ Блэккрекер уже в 20 веке. вначале он был известен как роскошный курорт,…
€107,000
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Geothermal в Неринга, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Geothermal
Неринга, Литва
Комнаты 3
Площадь 73 м²
Этаж 2/3
ИСКЛЮЧЕННЫЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КВАРТИРЫ В НЕРИНГЕ, МЫ НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 12 СРОКОВ КОМПЛЕКСА. 12 …
€505,770
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Geothermal в Неринга, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Geothermal
Неринга, Литва
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Этаж 1/3
€223,170
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Geothermal в Неринга, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Geothermal
Неринга, Литва
Комнаты 3
Площадь 52 м²
Этаж 1/3
€336,045
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Geothermal в Неринга, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Geothermal
Неринга, Литва
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 2/3
€258,645
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Geothermal в Неринга, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Geothermal
Неринга, Литва
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Этаж 2/3
€522,858
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Квартира 5 комнат с центральным отоплением, с Construction Brick в Неринга, Литва
Квартира 5 комнат с центральным отоплением, с Construction Brick
Неринга, Литва
Комнаты 5
Площадь 91 м²
Этаж 1/3
В НИД, ПРИМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ, МКС 5-НЕТНЫЕ НОМЕРА. Эксклюзивное жилье площадью 90,69 кв. М - оче…
€425,000
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Дом с центральным отоплением в Неринга, Литва
Дом с центральным отоплением
Неринга, Литва
Площадь 325 м²
Количество этажей 2
В месте проведения испытаний центр Нидоса составляет 325,03 кВ. М. КВАРТИРА. Двухэтажное эле…
€1,48 млн
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