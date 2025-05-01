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Жильё в Таурагском уезде, Литва

дома
7
7 объектов найдено
Дом в Таураге, Литва
Дом
Таураге, Литва
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
Selling an individual 2 -storey house of peace G., Taurage The state provides support when …
$155,892
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Дом в Палянтинис, Литва
Дом
Палянтинис, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
House for sale with partial finish of Šilalė R. Sav., Palentinis K. - total area - 160 sq.m;…
$43,495
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Дом в Veliuona, Литва
Дом
Veliuona, Литва
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Дом продается с фермерским зданием в Велиуоне! Прекрасное место, чтобы жить рядом с Немунами…
$82,859
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Дом в Erzvilkas, Литва
Дом
Erzvilkas, Литва
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
РАЙОН ЮРБАРКА, ГОРОД ЕРЖВИК, УЛИЦА САЛТУОНА, ПРОДАЕТСЯ 1-ЭТАЖНЫЙ ДОМ С МАНСАДАМ!! --------…
$19,573
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Дом в Erzvilkas, Литва
Дом
Erzvilkas, Литва
Площадь 53 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ ЧАСТЬ ДОМА В ЦЕНТРЕ ЕРЖВИКА - 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА!! -----------------------------…
$16,311
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Дом в Скаудвиле, Литва
Дом
Скаудвиле, Литва
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
A 195.27 sq.m house with a 6 -acre plot, outbuilding and garage for sale in Skaudvilė! Large…
$76,116
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Дом в Misiunai, Литва
Дом
Misiunai, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
A house with 47 acres of land is sold in a cozy quiet town of Stakiai. Stakia, a town in Jur…
$75,029
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Параметры недвижимости в Таурагском уезде, Литва

с гаражом
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