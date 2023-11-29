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Жильё в Вильнюс, Литва

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742 объекта найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Вильнюс, Литва
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Вильнюс, Литва
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/5
Продается светлая и аккуратная 2-комнатная квартира в Н.Вильне. Квартира удобно спланиров…
€65,000
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Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с гаражом в Вильнюс, Литва
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Вильнюс, Литва
Комнаты 6
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
Продается современный, качественно построенный дом в эксклюзивном месте - в закрытом поселке…
€629,900
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Квартира 2 спальни в Вильнюс, Литва
Квартира 2 спальни
Вильнюс, Литва
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
"Prūsų Namai" Дома и квартиры на продажу в Вильнюсе  "«Prūsų Namai» - это проект по разви…
€132,000
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Застройщик
PRUSU NAMAI
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Вильнюс, Литва
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Вильнюс, Литва
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/5
€95,999
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюс, Литва
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
€360,000
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Агентство
Capital
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
€139,000
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Агентство
Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Вильнюс, Литва
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
€24,000
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Агентство
Capital
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Дом с газовым отоплением в Вильнюс, Литва
Дом с газовым отоплением
Вильнюс, Литва
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
ПАТОГУС, ПОЛНОСТЬЮ ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ДОМ В НЕКОТОРЫХ ЗАЛИВАХ СО ВСЕЙ БЕЛОЙ И БУИТИНОВОЙ ТЕХНИКО…
€297,000
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Агентство
Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюс, Литва
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
€295,000
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Вильнюс, Литва
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
€399,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюс, Литва
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
€295,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюс, Литва
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
€295,000
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Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюс, Литва
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
€295,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с балконом, с Construction Brick, с With furniture в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с Construction Brick, с With furniture
Вильнюс, Литва
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 5/5
€268,500
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Квартира 3 комнаты с балконом, с Construction Brick, с With furniture в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с Construction Brick, с With furniture
Вильнюс, Литва
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 7/9
€165,000
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Квартира 4 комнаты с Construction Brick, с Central collector в Вильнюс, Литва
Квартира 4 комнаты с Construction Brick, с Central collector
Вильнюс, Литва
Комнаты 4
Площадь 42 м²
Этаж 2/5
€185,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Вильнюс, Литва
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 9/9
€190,000
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector
Вильнюс, Литва
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 2/3
€450,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Monolithic в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Monolithic
Вильнюс, Литва
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 2/12
€94,000
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, без ремонта, с Central collector в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, без ремонта, с Central collector
Вильнюс, Литва
Комнаты 2
Площадь 36 м²
Этаж 2/9
€99,900
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Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с Construction Brick в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Вильнюс, Литва
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 5/9
€126,900
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Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Вильнюс, Литва
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 8/9
€87,500
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с With furniture в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с With furniture
Вильнюс, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 10/12
€149,950
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Квартира 2 комнаты с Furnace heating, без ремонта, с Construction Wooden в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты с Furnace heating, без ремонта, с Construction Wooden
Вильнюс, Литва
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
€30,000
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted
Вильнюс, Литва
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Этаж 5/5
€157,300
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Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с With furniture в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с With furniture
Вильнюс, Литва
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 2/9
€191,000
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted
Вильнюс, Литва
Комнаты 2
Площадь 31 м²
Этаж 1/1
€150,000
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Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture
Вильнюс, Литва
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/3
€79,000
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Квартира 2 комнаты с Construction Precast, с Fitted, с Central collector в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Precast, с Fitted, с Central collector
Вильнюс, Литва
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 5/9
€179,000
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Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Вильнюс, Литва
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/9
€79,900
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Параметры недвижимости в Вильнюс, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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