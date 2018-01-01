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Недвижимость Matīsa iela 29

Рига, Латвия
от
€2,30 млн
;
14
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О комплексе

Застройщик предлагает новый реновированный проект в центре Риги - на улице Матиса, 29. Собственность состоит из 18 квартир, расположенных в 5-этажном фасадном здании и 3-этажном дворовом здании. Доступны 2-5 комнатные квартиры площадью от 49,41 до 121,2 м2. Возможно также дополнительно приобрести кладовые и парковочные места во дворе с навесом или без него. Планируемые работы в рамках проекта включают в себя: Разделение собственности на квартирное владение; Замена крыши; Восстановление фасадов зданий; Реновацию лестничных клеток; Замену системы отопления; Установку счетчиков тепловой энергии; Замену входных дверей в здания; Замену наружных дверей квартир; Замену сточного подъема; Замену подъема холодной воды; Установку горячего водоснабжения; Замену электрических установок; Благоустройство двора; Создание парковочных мест; Реновацию подвальных помещений и обустройство кладовых; Фасадное здание на улице Матиса, 29 было построено в 1935 году по проекту архитектора Теодорса Хермановскиса. Архитектурное наследие Т. Хермановскиса имеет большое значение в истории латвийской архитектуры. Архитектор известен как основатель функционалистского стиля и внесший идеи немецкой школы функционального дизайна Баухаус. Здание было построено в функционалистском стиле как кирпичный арендный дом с магазинами на первом этаже, и оно сохранило свой первоначальный объем и фасадную архитектуру до наших дней.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость Matīsa iela 29
Рига, Латвия
от
€2,30 млн
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Другие комплексы
Centrus
Centrus
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от
€202,000
Сдача в: 2015
Агентство: REALAT real estate
В квартале Centrus будут возведены два семиэтажных жилых дома на 84 квартиры. На первых этажах предусмотрены помещения для магазинов и кафе. Приобретая здесь квартиру, новые владельцы получат комфортное и качественное жилье в центре столицы с сохранением приватности и повседневного жизненного комфорта. В конструкциях и отделке зданий применяются высококачественные, современные, тщательно отобранные материалы и используются последние технологии. Рациональная и удобная планировка квартир сделает жизнь в центре Риги комфортной и уютной. Разработчикам проекта удалось решить свойственную центру города проблему нехватки мест для парковки автомобилей. Для удобства жителей зданий будет доступна просторная двухуровневая подземная стоянка. Современные лифты доставят вас со стоянки прямо к дверям вашей квартиры. Для удобства жителей создается уединенное, закрытое наружное пространство, предусмотренное только для собственного пользования жильцов квартала. В озелененном внутреннем дворе используется освещение нескольких видов, колотая гранитная брусчатка двух тонов, что вкупе с элементами дизайна среды и малыми архитектурными формами добавит еще больше привлекательности динамичной местности, наполняя ее разнообразными настроениями. Родители смогут отдохнуть, пока дети проводят время на игровой площадке. Наряду с обособленной жилой территорией в квартале Centrus будет создана благоустроенная зона общественного пользования. Пешеходная улица соединит улицы Дзирнаву и Блауманя. Здесь будет протекать своя особенная внутриквартальная жизнь с кафе и зонами отдыха, а также с расположенными по краям пешеходной улицы магазинами.
Braslas industriālais parks
Braslas industriālais parks
Рига, Латвия
Агентство: REALAT real estate
Просторный и современный индустриальный парк Brasla расположен в перспективном и стратегически важном районе недалеко от центра Риги, в непосредственной близости от Земитани и Южного моста. Из Брасла легко добраться по улицам Дзелзавас или Деглава до объездной дороги Риги, по улице Пьедруяс – до кольца Славу и путепровода и двигаться дальше в направлении Даугавпилса, Бауски, Лиепаи или Вентспилса. Индустриальный парк расположен недалеко от выгодного восточного шоссе. Оно включает в себя разнообразные офисные, коммерческие, производственные и складские помещения. В настоящее время широко доступны офисы на 3-м и 4-м этажах площадью от 10 м2. Также доступны коммерческие, складские, офисные помещения на 1-м этаже площадью ~ 770 м2 с прямым доступом с улицы Браслас.
HOFT
HOFT
Рига, Латвия
от
€279,140
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
HOFT - House Of the Flying Trees! HOFT (House Of the Flying Trees) – дом парящих деревьев. Дополнительная информация Концепция Это триединство зеленого взгляда на мир, уважения к истории города и современной архитектуры. Современному городу, а особенно, улицам исторического центра так не хватает живой природы в виде растений и деревьев, зачастую улицы даже не имеют пространственной возможности решить эту проблему. Единственное решение – попытаться перенести деревья на здания. Проект HOFT это уникальная возможность в современном объеме фасада здания и новом объеме внутридворового здания внести в фасад деревья и зелень, создав парящие сады в историческом центре города, вдохнуть новое представление о возможности жить вместе и в непосредственной близости с природой, в независимости от этажа проживания. Реализация концепции На центральном фасаде, во дворе дома, на террасах, и дополнительных конструкциях, используя специальную систему креплений на разных уровнях, устанавливаются деревья хвойных пород: кедр, горная сосна, разные виды деревьев «бонсай», создав тем самым частный парк для жителей дома - зеленый оазис в самом центре города. Это размышление на тему «как мы можем не только сохранить природу в городе, но преувеличить ее, используя современные технологии». Инсталляция производит невероятно сильное впечатление, деревья будто растут в естественной среде, на вершинах и склонах гор. Архитектура Бережное восстановление исторического фасада, инсталляция деревьев как части архитектуры здания, структурное остекление как зеркало, отражающее окружающее историческое здание и служащее подестом для установки деревьев. Как объем, который словно говорит: «я здесь не главный, я лишь даю возможность любоваться окружающим миром снаружи и изнутри себя». HOFT – это проект, в котором благоустройство не дополняет архитектуру, а вдохновляет, переплетается с формами, создает новые объемы, становиться единым целым с фасадами. Над бережно сохраненным и восстановленным историческим фасадом размещается абсолютно уникальный парящий оазис, словно стеклянная витрина, в которой установлены дизайнерские объекты, их создателем выступает сама Природа. Открывая дверь исторического здания с совершенно классическим фасадом 19 века, вы попадаете во двор – образец современной архитектуры, при этом такой необычной, что создается впечатление, что Вы открыли дверь в чудесный скрытый мир как в истории Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». Описание Проект HOFT расположен по адресу Стрелниеку 5, на благоустроенной территории площадью 1212 квадратных метра. Проект представляет собой два жилых многоквартирных дома 7 этажей, соединенных подземной автостоянкой на 23 места. Здание по улице Стрелниеку – реконструируемый памятник архитектуры с надстроенными двумя этажами. Здание во дворе – новое здание. В Проекте 42 квартиры, площади квартир: от 76 м2 до 232 м2, с возможностью объединения. Все квартиры имеют балконы шириной не меньше 1,80 м, большие светлые окна и окна в пол с роскошными видами на двор и деревья. Высота потолка 2,90 м, в пентхаусах – 3,00 метра. При проектировании HOFT закладывались параметры, превышающие определенные строительными нормативами Европейского Союза и отвечающие повышенным требованиям надежности и комфорта, что позволяет отнести проект к проектам класса «Премиум».
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