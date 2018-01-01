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Недвижимость THE PEARL

Юрмала, Латвия
от
€191,000
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29
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О комплексе

Чашка утреннего кофе на залитой солнцем террасе, запах сосен, свежий бриз озера… Самую большую радость мы часто находим в простейших вещах. Комплекс состоит из трёх резиденций. В доме — 65 элитных апартаментов площадью от 68 до 240 кв. метров, 65 подземных и 30 гостевых автостоянок. Квартиры предлагаются с полной отделкой 3-х видов, с возможностью использовать услуги дизайнера для дальнейшей меблировки и оборудования квартиры. Внутренняя отделка и обустройство квартир будет выполнено в соответствии с высочайшими стандартами качества элитного жилья. В апартаментах возможно установить камин, а также оборудовать бассейн или джакузи на частной террасе. Для Вашего комфорта предлагается: • частная пристань для яхт, собственная марина • благоустроенный пляж • детская игровая площадка • общая терраса на крыше с зонами отдыха • аренда катеров, яхт, вейков • аренда лодок, снастей • боут-сервис (обслуживание яхт и катеров) • прогулочные дорожки • освещение фасада и территории • гостевые автостоянки
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Год сдачи
Год сдачи
2015
Местонахождение новостройки
Юрмала, Латвия

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Недвижимость THE PEARL
Юрмала, Латвия
от
€191,000
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от
€4,720
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК КЛАССА А "ЮЖНЫЕ ВОРОТА" НА УЛИЦЕ РЕЗЕКНЕ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ И АДАПТИРУЕМЫМИ К РАЗЛИЧНЫМ БИЗНЕС-ПОТРЕБНОСТЯМ ПОМЕЩЕНИЯМИ, НО И ВЫГОДНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ, ДО КОТОРОГО ЛЕГКО ДОБРАТЬСЯ СО ВСЕХ СТОРОН РИГИ. На территории площадью четыре гектара расположены офисные и складские помещения, а также производственные и торговые помещения. Все здания в "Южных воротах" построены с соблюдением принципов энергоэффективности и тем самым снижают затраты арендаторов. Они оснащены современными коммуникациями и телекоммуникациями для удовлетворения всех требований компаний. Здесь есть высокопрочные бетонные полы с грузоподъемностью пять тонн на квадратный метр, подходящие для производственных предприятий. В помещениях площадью 300-2500 квадратных метров есть место как для малого бизнеса, так и для грандиозных проектов.
Rembates 8
Rembates 8
Рига, Латвия
от
€42,019
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Комплекс составляют два 10-ти этажных жилых дома расположенных на благоустроенном участке площадью 1,7 га в районе улицы Рембатес 8,10 (рядом с А. Деглава 166). Вся территория озеленена и огорожена живой изгородью, на въезде установлен шлагбаум. Во дворе обустроена детская площадка. Дополнительная информация Жилой дом Rembates 8 для современной и экономичной жизни! Комплекс состоит из двух 10-ти этажных жилых домов, расположенных на благоустроенном участке площадью 1,7 га. Вся территория озеленена и огорождена живой изгородью, а так же забором. На въезде установлены двух секционные автоматические ворота и калитка. Во дворе обустроена детская площадка, спортивная площадка; расположена двухуровневая парковка. В здании расположены удобные 1, 2, 3 и 4-х комнатные квартиры комфортного класса. Проект базируется на современных технических решениях и традиционных требованиях к жилому дому – комфорт, надёжность, энергоэффективность и индивидуальный подход. В зданиях предусмотрена зона для хранения индивидуального инвентаря. Круглосуточная охрана, видеонаблюдение территории и паркинга. Конструкция здания Монолитный железобетонный каркас, перекрытия – монолитный железобетон. Наружные стены – ФИБО блоки. Фасад утеплён каменной ватой и оштукатурен. Фундамент - армированная бетонная плита. Инженерные сети Отопление А/С "Ригас Силтумс", водоснабжение и канализация – городские. Интернет, телефон, кабельное телевидение, сателлит, сигнализация. Кухонные плиты – электрические. Квартиры Квартиры предлагаются к продаже с белой и с финишной отделкой. Высота потолка 2,7 м. Каждая квартира оборудуется индивидуальными счётчиками и регулятором подачи тепла.
RĪGAS 51
RĪGAS 51
Юрмала, Латвия
Сдача в: 2018
Агентство: REALAT real estate
В самом центре Юрмалы – Дзинтари, улица Ригас 51 - в живописном тихом уголке среди сосен и елей, сдается в эксплуатацию эксклюзивный жилой комплекс RIGAS 51,в котором ждут своих жильцов 36 уютных квартир и обособленный дом. Дополнительная информация Пешая прогулка до моря (песчаный пляж Дзинтари) занимает около десяти минут. Территория комплекса граничит с дендрологическим парком Булдури, по тенистым аллеям которого можно совершать пешеходные и велосипедные прогулки. Всего в нескольких минутах ходьбы от RIGAS 51 находятся знаменитый концертный зал Дзинтари, оживленный променад Йомас, крупнейший в Прибалтике аквапарк Livu, СПА-комплекс Baltic Beach, теннисные корты Conсept, супермаркет Rimi, многочисленные магазины и рынок экопродуктов, а так же популярные кафе и рестораны. Для выбора покупателям предлагаются двух- и трехкомнатные квартиры с полной отделкой общей площадью от 49,6 до 82,3 м2, а также обособленный трехэтажный дом площадью 152,5 м2. Для каждой квартиры предусмотрено место на подземной стоянке и бокс для хранения вещей. При сооружении RIGAS 51 использованы высококачественные натуральные, материалы (дерево, стекло, металл, керамика, камень) и энергоэффективные технологии. Плита основания, фундамент, перекрытия, лестничные марши, несущие стены и колонны –монолитный железобетон. Наружные стены – фибоблоки, утепленные каменной ватой, что обеспечивает необходимую теплоизоляцию дома.Здание имеет сертификат энергоэффективности, подтверждающий низкие потери тепла. Фасад декорирован каменными панелями и доской из сибирской лиственницы.Межкомнатные перегородки – фибоблоки, штукатуреные по системе Knauf. Такое решение обеспечивает хорошую звукоизоляцию в комнатах. Потолки – регипс. Окрашены качественной краской фирмы Becker. Высота потолков – 2,8 м. В санузлах полы с подогревом, установлена сантехника Hansgrohe и фаянс Villeroy&Boch. Лестницы и холлы подъездов отделаны гранитными плитами и мраморными панелями. Наружные двери в квартиры–деревянные, шпонированные дубом оборудованные безопасным замком с универсальным ключом.Межкомнатные двери имеют встроенные петли и магнитный замок. Окна и наружные двери изготовлены из алюминиевых конструкций системы Schuco с двойными стеклопакетами и солнцезащитным покрытием. Для обустройства террас и балконов использован настил из композитного материала Франция, ограждение из тонированного стекла и перила из нержавеющей стали. Лестницы и холлы подъездов отделаны гранитными плитами и мраморными панелями Дом оборудован двумя бесшумными лифтами фирмы KONE, имеющими выход в паркинг. В соответствии с правилами доступности среды в подъездах установлен пандус. Подземный паркинг оснащен системой принудительного удаления выхлопных газов и вентиляционной системой дымоудаления при пожаре. Отопление дома и круглосуточную подачу горячей воды в квартиры обеспечивают три конденсатных котла Buderus. В квартирах установлены радиаторы Purmo, а комнаты с панорамными окнами оборудованы инсталлированными в пол радиаторами Zehnder. Все тепловые приборы имеют индивидуальное регулирование, что позволяет выбрать приемлемый уровень температуры в каждом помещении. Ванные комнаты имеют полы с электрическим подогревом. Микроклимат в квартирах обеспечивают система централизованной принудительной вентиляции с рекуперацией воздуха и индивидуальный двухсплитовый кондиционер Samsung. Электроснабжение – 25 kW на каждую квартиру. Обеспечена противомолниевая защита, заземление и защита от перенапряжения. В каждую квартиру подан оптический кабель для подключения телефона и интернета. Высокоскоростной интернет (4G) обеспечивается провайдером Lattelecom. Все квартиры имеют индивидуальные приборы учета потребления электричества, горячей и холодной воды, тепла. Спокойное и комфортное проживание обеспечено камерами видеонаблюдения, которые установлены по периметру участка, на фасаде здания, в подземном паркинге и на автостоянке. Двери в подъезды дополнительно оборудованы домофоном с видеокамерой. Искусно созданный ландшафтный дизайн прилегающей территории даёт эстетическое и моральное удовлетворение. Обустроена детская площадка. Фасад дома и прилегающая территория освещены декоративной подсветкой. Уникальное расположение, выдержанная архитектура, высокое качество применяемых материалов и технологий, а так же широкий спектр предоставляемых услуг – главные элементы, делающие жизнь, работу и отдых в RIGAS 51 особенно престижным и комфортным.
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