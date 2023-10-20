  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer

Жилой квартал Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer

Ашдод, Израиль
от
$736,725
20.02.2026
$736,725
16.03.2025
$660,115
24.02.2025
$661,995
;
6
ID: 25163
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Gunshot! на продажу rue Rogozin апартаменты для ремонта вид на море! Стоимость этого продукта после ремонта может превысить 3 миллиона рублей. Мамад, кондиционер, парковка, очень центральная. Здание с 2 лифтами, включая один из шабата

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
