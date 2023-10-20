  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Хадера
  4. Жилой квартал Incroyable appartement familial de 5 pieces

Жилой квартал Incroyable appartement familial de 5 pieces

Хадера, Израиль
от
$637,643
;
8
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25252
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
БЖ Невероятная 5-комнатная квартира! Эта превосходная квартира расположена в самом сердце религиозного района улицы Рачи, тихой и востребованной зоны павильона, в современном и недавнем здании 13 этажей. Характеристики: - Очень красивая квартира 110 м2, - Терраса 10 м2, открытая юго-восточная экспозиция, - Очень просторный родительский номер, - На 4 этаже, с лифтом Шаббат, - Помощник погреба около 4 м2. - 2 подземных парковочных места. Рядом с центром города, синагоги, детские парки, доступ к шоссе 4. Очень хорошая квартира по исключительной цене! Свяжитесь с RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Беазрат Хашем Бея'хад Бесим'ха Ненатси'х!

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Investi dans rue calme a ne pas manquer spacieux
Ашкелон, Израиль
от
$519,665
Жилой квартал En plein centre de bait vagan
Иерусалим, Израиль
от
$2,39 млн
Жилой квартал Appartement a vendre a arnona
Иерусалим, Израиль
от
$1,03 млн
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Тель-Авив, Израиль
от
$1,53 млн
Жилой квартал Avec terrasse calme grand spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$4,49 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Incroyable appartement familial de 5 pieces
Хадера, Израиль
от
$637,643
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Baka
Жилой квартал Baka
Иерусалим, Израиль
от
$755,621
Красивые 4 комнаты площадью 92 м2 на cadastre rue hanauh Albek с балконом площадью 8,5 м2 частично сука расположены на 5-м этаже с великолепным видом на стены Иерусалима, лифт + подвал и 2 парковочных места бесплатно
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Penthouse 5 pieces 167m2 et 44m2 terrasse 17eme kiryat yovel jerusalem
Жилой квартал Penthouse 5 pieces 167m2 et 44m2 terrasse 17eme kiryat yovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,96 млн
Пентхаус 5 номеров 167м2 с террасой 44м2, 17-й Кирьят Йовель Иерусалим Эксклюзивный пентхаус, расположенный на 17-м этаже нового здания с 3 лифтами, 2 из которых просторные и светлые, предлагает великолепный вид. Расположен на краю Bet Veigan/Kyriat Yovel. Идеальное расположение с точки зрен…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement neuf avec vue panoramique dans une tour de luxe a bat yam
Жилой квартал Appartement neuf avec vue panoramique dans une tour de luxe a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$924,161
Новая квартира с потрясающим панорамным видом на море и городскую полосу. Расположенная на высоком этаже одна из самых интригующих разработок - 32-этажная роскошная башня Aura Pivko в Бат-Яме, с ее впечатляющим списком особенностей и удобств. Расположенный всего в 200 метрах от легкой станци…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации