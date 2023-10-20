Жилой квартал Incroyable appartement familial de 5 pieces

БЖ Невероятная 5-комнатная квартира! Эта превосходная квартира расположена в самом сердце религиозного района улицы Рачи, тихой и востребованной зоны павильона, в современном и недавнем здании 13 этажей. Характеристики: - Очень красивая квартира 110 м2, - Терраса 10 м2, открытая юго-восточная экспозиция, - Очень просторный родительский номер, - На 4 этаже, с лифтом Шаббат, - Помощник погреба около 4 м2. - 2 подземных парковочных места. Рядом с центром города, синагоги, детские парки, доступ к шоссе 4. Очень хорошая квартира по исключительной цене! Свяжитесь с RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Беазрат Хашем Бея'хад Бесим'ха Ненатси'х!