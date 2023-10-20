Жилой квартал Incroyable appartement familial de 5 pieces

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БЖ
Невероятная 5-комнатная квартира!
Эта превосходная квартира расположена в самом сердце религиозного района улицы Рачи, тихой и востребованной зоны павильона, в современном и недавнем здании 13 этажей.
Характеристики:
- Очень красивая квартира 110 м2,
- Терраса 10 м2, открытая юго-восточная экспозиция,
- Очень просторный родительский номер,
- На 4 этаже, с лифтом Шаббат,
- Помощник погреба около 4 м2.
- 2 подземных парковочных места.
Рядом с центром города, синагоги, детские парки, доступ к шоссе 4.
Очень хорошая квартира по исключительной цене!
Свяжитесь с RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Беазрат Хашем Бея'хад Бесим'ха Ненатси'х!
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
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