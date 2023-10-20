  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite

Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite

Бат-Ям, Израиль
от
$809,730
;
6
Оставить заявку
ID: 32813
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.11.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Иерусалим, Израиль
от
$959,680
Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$3,84 млн
Жилой квартал Bon emplacement
Ашкелон, Израиль
от
$395,868
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Рамат-Ган, Израиль
от
$1,04 млн
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,00 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Бат-Ям, Израиль
от
$809,730
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,10 млн
Новый проект в сердце Талпиота Иерусалима Комплекс из 8 зданий, 4 из которых уже заселены, и 2 выставлены на продажу. 10 этажных зданий с роскошным вестибюлем, 2 лифта, подземная парковка и подвалы. С красивым парком, включая детскую игровую площадку, а также различные магазины поблизости, …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Показать все Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$809,730
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Нетания, Израиль
от
$847,967
Мардоче хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Проект Уссишкин 12 - это бутик-здание, стратегически расположенное в 3 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 4 минутах от пляжа. На одной из самых желанных улиц города Характеристики проекта Проект включа…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации