  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives

Жилой квартал Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives

Ашдод, Израиль
от
$1,02 млн
26.08.2025
$1,02 млн
14.07.2025
$955,060
;
6
Оставить заявку
ID: 26798
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Мы рады представить вашу будущую квартиру, расположенную в новом районе Шимон Перес в Ашдоде. Специальные предложения и условия оплаты: 4 комнатные апартаменты Площадь: 122 м2 жилой площади + 14 м2 террасы Цена от 3 140 000 Апартаменты 5 комнат Поверхность: жилая площадь 131 м2 + 14 м2 террасы Цена от 3 400 000 Условия оплаты: 7 % на подпись 8% в начале работы 85% при доставке Без индексации! Цена установлена сегодня на доставку через 5 лет! Технические характеристики – апартаменты от 4 до 5 комнат Строительство: Зеленое строительство по 5281 Натуральный каменный фасад или Порчелланоса Производительность тепловой и акустической изоляции Высокая высота потолка в общих зонах Интеллектуальный лифт с дизайном освещения Видеоинтерком с цветным экраном Просторный входной зал, техническая комната и велосипедная комната Предварительная установка воздуховодного кондиционирования Бронированная дверь при входе, высокотехнологичные внутренние двери Интеллектуальная электрическая система Частное пространство для хранения для каждой единицы Интерьер квартир: Современная и светлая архитектура Плитка высокого класса Porcellanosa (100x100 / 80x80 см) Просторный балкон с дизайном стеклянных перил Подготовка к джакузи и открытой кухне на балконе (в зависимости от модели) Телевизор и розетки RJ45 во всех номерах Электрические жалюзи с конструктивными переключателями Предварительно установленный воздуховодный кондиционер 3x25A трехфазное электричество Ванные комнаты и санитарные сооружения: Современная плитка во всех частях воды Висячая мебель + зеркало в родительском люксе Двойная раковина в детской ванной комнате (в зависимости от квартиры) WC подвешен во всех ванных комнатах Аэраторы установлены в каждой ванной комнате Кухня: Высококачественная кухня с центральным островом Встроенная раковина с дизайнерским краном Место для посудомоечной машины, духовки и двойного холодильника Кварцевая или гранитная столешница Большое хранилище Подготовка к электрической зарядной станции для автомобиля Ашдод - это расширяющийся город с высоким потенциалом развития. Шимон Перес будет включать: Около 3600 новых единиц жилья Динамические коммерческие зоны Современные государственные учреждения Большие зеленые насаждения для оптимального качества жизни Это позволит создать новые рабочие места и удовлетворить растущий спрос на жилье. Стратегическое расположение: Рядом с университетским кампусом, парком высоких технологий и станцией этот проект недвижимости предлагает современную, динамичную и связанную среду обитания.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Бат-Ям, Израиль
от
$1,14 млн
Жилой квартал Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Ашдод, Израиль
от
$930,000
Жилой квартал Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Гиват-Шмуэль, Израиль
от
$1,16 млн
Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$876,000
Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Иерусалим, Израиль
от
$974,400
Вы просматриваете
Жилой квартал Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Ашдод, Израиль
от
$1,02 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Показать все Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Герцлия, Израиль
от
$3
Новый проект на Герцилии в новом районе в моде Галил Ям. Новое здание бутика с современной архитектурой в сочетании со стилем Bauhaus TLV. Внутренние и внешние услуги высокого уровня. Все квартиры будут оборудованы и меблированы. Большой выбор квартиры от первого этажа до пентхауса. Обеспече…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Ашдод, Израиль
от
$2,10 млн
Самородок!!! Новая предпродажная программа в Marina a Ashdod, рядом с пляжем! Апартаменты 5 номеров, лофты, первый этаж с бассейном, пентхаус с бассейном. Преимущества: солнечно, ближе всего к лодкам, набережной и пляжу... Высокие постоянные услуги, высококлассные материалы. Уникальное место
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,01 млн
Мардочи Хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Вы ищете проект с девятью нетаниями Этот прекрасный проект создан для вас. Ussishkine Up Town Project - стратегическое бутик-здание, расположенное менее чем в 3 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 4 минута…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации