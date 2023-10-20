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Жилой квартал Special investisseur

Ашкелон, Израиль
от
$398,878
02.04.2025
$398,878
24.02.2025
$400,014
04.02.2025
$393,482
24.12.2024
$394,902
;
5
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ID: 23483
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

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В районе Неот Ашкелон 4 комнаты арендуют 3800 ниш для захвата

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль

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Жилой квартал Special investisseur
Ашкелон, Израиль
от
$398,878
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