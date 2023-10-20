Жилой квартал Au coeur de talbiey

В сердце Талби Очень красивые 4 штуки 75 м2 с надписями с выходом на сад 30 м2. тихая и жилая улица. частично меблированная. В процессе строительства Pinouy Binouy, что означает, что каждый владелец подписался на разрушение здания с целью новой реконструкции с увеличением каждого участка площадью 15,5 м2 сетки + 12 м2 террасы с лобби + ас и т. Д.