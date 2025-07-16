Жилой комплекс Уникальный проект в 30 метрах от океана на живописном пляже Virgin.

Открываем уникальную возможность инвестировать в премиум недвижимость на первой линии океана в одном из самых живописных уголков Бали - пляже Virgin в районе Карангасем, в 4,5 км от посёлка Чанди-Даса.

Роскошный 4-этажный гостиничный комплекс включает 84 номера, каждый из которых предлагает прямой выход к океану и потрясающие виды на бескрайние воды.

Кол-во спален: студия, 1

Площадь: 46 м2 - 101 м2

Меблировка: полная

Для инвесторов:

Аренда: Обеспечьте стабильный доход от 15%

Перепродажа: Получайте прибыль от 35%

План оплаты:

Первый взнос 30%

Без% рассрочка до конца строительства

Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года.



Инфраструктура:

Бассейны

Лобби

Кафе и рестораны

Фитнесс-центр

SPA-салон

Детская площадка

Дайвинг центр

Водные виды спорта

Охрана 24/7

Это инфраструктура обеспечивает жильцам удобство и комфортный образ жизни без необходимости покидать комплекс.