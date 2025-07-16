  1. Realting.com
  4. Жилой комплекс Уникальный проект в 30 метрах от океана на живописном пляже Virgin.

Candidasa, Индонезия
от
$236,000
BTC
2.8071730
ETH
147.1359397
USDT
233 329.5433761
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
8
ID: 27556
ID новостройки на Realting
In CRM: 002236
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 05.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Карангасем
  • Город
    Kecamatan Karangasem
  • Город
    Candidasa

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Открываем уникальную возможность инвестировать в премиум недвижимость на первой линии океана в одном из самых живописных уголков Бали - пляже Virgin в районе Карангасем, в 4,5 км от посёлка Чанди-Даса.

Роскошный 4-этажный гостиничный комплекс включает 84 номера, каждый из которых предлагает прямой выход к океану и потрясающие виды на бескрайние воды.

Кол-во спален: студия, 1
Площадь: 46 м2 - 101 м2
Меблировка: полная

Для инвесторов:

Аренда: Обеспечьте стабильный доход от 15%
Перепродажа: Получайте прибыль от 35%

План оплаты:

  • Первый взнос 30%
  • Без% рассрочка до конца строительства

Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года.


Инфраструктура:

  • Бассейны
  • Лобби
  • Кафе и рестораны
  • Фитнесс-центр
  • SPA-салон
  • Детская площадка
  • Дайвинг центр
  • Водные виды спорта
  • Охрана 24/7

Это инфраструктура обеспечивает жильцам удобство и комфортный образ жизни без необходимости покидать комплекс.

Местонахождение на карте

Candidasa, Индонезия

