Жилой комплекс Уникальный проект в 30 метрах от океана на живописном пляже Virgin.

Открываем уникальную возможность инвестировать в премиум недвижимость на первой линии океана в одном из самых живописных уголков Бали - пляже Virgin в районе Карангасем, в 4,5 км от посёлка Чанди-Даса.
Роскошный 4-этажный гостиничный комплекс включает 84 номера, каждый из которых предлагает прямой выход к океану и потрясающие виды на бескрайние воды.
Кол-во спален: студия, 1
Площадь: 46 м2 - 101 м2
Меблировка: полная
Для инвесторов:
Аренда: Обеспечьте стабильный доход от 15%
Перепродажа: Получайте прибыль от 35%
План оплаты:
Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года.
Инфраструктура:
Это инфраструктура обеспечивает жильцам удобство и комфортный образ жизни без необходимости покидать комплекс.