Жилой комплекс Pre - Sale! Апартаменты в комплексе Sunny Ubud Family Resort 4*.

Официальный старт продаж - 15 октября, но самые выгодные предложения доступны уже сейчас.
Забронируйте цену и станьте частью проекта, который задаёт новый стандарт семейного отдыха на Бали!
Комплекс Sunny Ubud Family Resort - первый Kids-First Family Resort 4* в сердце Бали, где каждая зона и сервис продуманы для родителей и детей.
Центр Убуда - культурной столицы Бали, в пешей доступности: лес обезьян (Monkey Forest), храм Сарасвати и дворец Убуда, тропа Campuhan Ridge Walk и рисовые террасы, арт-рынок, музеи, уютные кафе и ретрит-пространства прямо рядом с домом.
В продаже всего 33 юнита: Family Studio, Апартаменты с 1 и 2 спальнями, площадью от 44 м2 до 88 м2.
Дизайн апартаментов сочетает просторные спальни, панорамные окна с террасой и видом на тропики и отдельные зоны отдыха, что делает их удобными и комфортными для семейного проживания
ROI до13% годовых при заполняемости всего 25 дней в месяц!
Инфраструктура:
Первый взнос 25%
Без% рассрочка на 18 месяцев.
Окончание строительства: 3-й квартал 2027 года.