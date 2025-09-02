Жилой комплекс Pre - Sale! Апартаменты в комплексе Sunny Ubud Family Resort 4*.

Официальный старт продаж - 15 октября, но самые выгодные предложения доступны уже сейчас.

Забронируйте цену и станьте частью проекта, который задаёт новый стандарт семейного отдыха на Бали!

Комплекс Sunny Ubud Family Resort - первый Kids-First Family Resort 4* в сердце Бали, где каждая зона и сервис продуманы для родителей и детей.

Центр Убуда - культурной столицы Бали, в пешей доступности: лес обезьян (Monkey Forest), храм Сарасвати и дворец Убуда, тропа Campuhan Ridge Walk и рисовые террасы, арт-рынок, музеи, уютные кафе и ретрит-пространства прямо рядом с домом.

В продаже всего 33 юнита: Family Studio, Апартаменты с 1 и 2 спальнями, площадью от 44 м2 до 88 м2.

Дизайн апартаментов сочетает просторные спальни, панорамные окна с террасой и видом на тропики и отдельные зоны отдыха, что делает их удобными и комфортными для семейного проживания

ROI до13% годовых при заполняемости всего 25 дней в месяц!



Инфраструктура:

Бассейн

Террасы для загара и отдыха

Лаунж зона

Частный парк

Кинотеатр под открытым небом

Мастер-классы

Культурный мини-музей

Первый взнос 25%

Без% рассрочка на 18 месяцев.

Окончание строительства: 3-й квартал 2027 года.