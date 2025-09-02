  1. Realting.com
  Индонезия
  Убуд
  Жилой комплекс Pre - Sale! Апартаменты в комплексе Sunny Ubud Family Resort 4*.

Жилой комплекс Pre - Sale! Апартаменты в комплексе Sunny Ubud Family Resort 4*.

Убуд, Индонезия
от
$155,000
14
ID: 28104
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Гианьяр
  • Город
    Убуд

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Официальный старт продаж - 15 октября, но самые выгодные предложения доступны уже сейчас.
Забронируйте цену и станьте частью проекта, который задаёт новый стандарт семейного отдыха на Бали!

Комплекс Sunny Ubud Family Resort - первый Kids-First Family Resort 4* в сердце Бали, где каждая зона и сервис продуманы для родителей и детей.

Центр Убуда - культурной столицы Бали, в пешей доступности: лес обезьян (Monkey Forest), храм Сарасвати и дворец Убуда, тропа Campuhan Ridge Walk и рисовые террасы, арт-рынок, музеи, уютные кафе и ретрит-пространства прямо рядом с домом.

В продаже всего 33 юнита: Family Studio, Апартаменты с 1 и 2 спальнями, площадью от 44 м2 до 88 м2.

Дизайн апартаментов сочетает просторные спальни, панорамные окна с террасой и видом на тропики и отдельные зоны отдыха, что делает их удобными и комфортными для семейного проживания

ROI до13% годовых при заполняемости всего 25 дней в месяц!


Инфраструктура:

  • Бассейн
  • Террасы для загара и отдыха
  • Лаунж зона
  • Частный парк
  • Кинотеатр под открытым небом
  • Мастер-классы
  • Культурный мини-музей

Первый взнос 25%
Без% рассрочка на 18 месяцев.

Окончание строительства: 3-й квартал 2027 года.

Местонахождение на карте

Убуд, Индонезия

