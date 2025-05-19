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Жилой комплекс Terracotta

Petulu, Индонезия
от
$110,000
;
21
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ID: 26110
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Гианьяр
  • Деревня
    Petulu

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Ваш инвестиционный проект на Бали! Современные апартаменты и таунхаусы с технологией "умный дом" в районе Убуд!
Высокая доходность: 12-16% годовых!
Доступна рассрочка!
Полная отделка под ключ! Премиальные материалы!

Убуд — это культурное сердце Бали, где джунгли, рисовые террасы и духовная атмосфера сочетаются с арт-галереями, уютными кафе и йога-студиями. ADVA – это не просто жилье, а продуманное пространство для комфортной жизни и выгодных инвестиций.

Удобства: полная автоматизация управления освещением, климат-контролем и безопасностью через мобильное приложение, бассейн для отдыха и релаксации, современный фитнес-центр, зоны для коворкинга и йоги, охраняемая территория с видеонаблюдением, энергоэффективные решения для экономии расходов.

Премиальное расположение:
ADVA Terracotta расположен рядом с парком Parq Ubud и всего в 10 минутах от центра Убуда. Это стратегически удобное место, которое сочетает тишину и близость к культурным и туристическим достопримечательностям.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Petulu, Индонезия

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Жилой комплекс Terracotta
Petulu, Индонезия
от
$110,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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