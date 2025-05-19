Жилой комплекс Terracotta

Ваш инвестиционный проект на Бали! Современные апартаменты и таунхаусы с технологией "умный дом" в районе Убуд!

Высокая доходность: 12-16% годовых!

Доступна рассрочка!

Полная отделка под ключ! Премиальные материалы!

Убуд — это культурное сердце Бали, где джунгли, рисовые террасы и духовная атмосфера сочетаются с арт-галереями, уютными кафе и йога-студиями. ADVA – это не просто жилье, а продуманное пространство для комфортной жизни и выгодных инвестиций.

Удобства: полная автоматизация управления освещением, климат-контролем и безопасностью через мобильное приложение, бассейн для отдыха и релаксации, современный фитнес-центр, зоны для коворкинга и йоги, охраняемая территория с видеонаблюдением, энергоэффективные решения для экономии расходов.

Премиальное расположение:

ADVA Terracotta расположен рядом с парком Parq Ubud и всего в 10 минутах от центра Убуда. Это стратегически удобное место, которое сочетает тишину и близость к культурным и туристическим достопримечательностям.

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* Стоимость может меняться в зависимости от курса.