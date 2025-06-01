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Виллы в Nevropoli Agrafon Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Belokomiti, Греция
Вилла
Belokomiti, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 235 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
$399,010
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Вилла 5 комнат в Belokomiti, Греция
Вилла 5 комнат
Belokomiti, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 235 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
$365,310
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Nevropoli Agrafon Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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