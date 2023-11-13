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Виллы в South Pilio Municipality, Греция

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5 объектов найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Pinakates, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pinakates, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спальны…
€850,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Представляется Вашему вниманию роскошная вилла в деревушке Южного Пилиона, недалеко от г. Во…
€6,00 млн
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 5
Площадь 332 м²
Количество этажей 2
Предлагаем виллу на юге Пелиона, построенная по высшим стандартам. Перед ней открывается пан…
€1,25 млн
Вилла 9 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 9 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 7 спальны…
€800,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 4 спальны…
€550,000

Параметры недвижимости в South Pilio Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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