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Виллы с бассейном в Фессалии и Центральной Греции, Греция

Municipality of Chalkida
3
Eretria Municipality
4
South Pilio Municipality
6
Municipal Unit of Malesina
7
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15 объектов найдено
Вилла 11 комнат в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 11 комнат
South Pilio Municipality, Греция
Число комнат 11
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 7 спальны…
$834,995
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Вилла 10 комнат в Delphi Municipality, Греция
Вилла 10 комнат
Delphi Municipality, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 595 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 595 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
$1,62 млн
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Вилла 5 комнат в Платанья, Греция
Вилла 5 комнат
Платанья, Греция
Число комнат 5
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Предлагаем виллу на юге Пелиона, построенная по высшим стандартам. Перед ней открывается пан…
$2,96 млн
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Вилла 13 комнат в Eretria Municipality, Греция
Вилла 13 комнат
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 13
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гости…
$1,57 млн
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Вилла 5 комнат в Теологос, Греция
Вилла 5 комнат
Теологос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 420 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
Цена по запросу
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Вилла 8 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 580 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 3 с…
$574,059
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Вилла 6 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 493 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 493 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
$1,20 млн
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Вилла 4 комнаты в Lokroi Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
$469,684
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Вилла 1 комната в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 1 комната
South Pilio Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Представляется Вашему вниманию роскошная вилла в деревушке Южного Пилиона, недалеко от г. Во…
$6,71 млн
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Вилла 9 комнат в Istiaia Aidipsos Municipality, Греция
Вилла 9 комнат
Istiaia Aidipsos Municipality, Греция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$2,24 млн
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Вилла 1 комната в Lokroi Municipality, Греция
Вилла 1 комната
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 300 кв.м в центральной Греции. У объекта есть солнечные батареи для…
$709,745
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Вилла 8 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
$814,120
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Вилла 5 комнат в Пинакатес, Греция
Вилла 5 комнат
Пинакатес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спальны…
$887,182
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Вилла 7 комнат в Ахладиас, Греция
Вилла 7 комнат
Ахладиас, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 640 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 640 кв.м в регионе Спорады. Первый этаж состоит из 4 спал…
$2,24 млн
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Вилла 1 комната в Макриррахи, Греция
Вилла 1 комната
Макриррахи, Греция
Число комнат 1
Площадь 383 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию великолепную виллу в живописном поселке на Востоке Пилиона. Эта з…
$704,056
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Параметры недвижимости в Фессалии и Центральной Греции, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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