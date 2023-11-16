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Виллы в Муниципальная единица Араховиса, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Арахова, Греция
Вилла 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Арахова, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 140 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€450,000

Параметры недвижимости в Муниципальная единица Араховиса, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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