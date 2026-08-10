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Виллы в Lake Plastiras Municipality, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Neochori, Греция
Вилла
Neochori, Греция
Количество спален 4
Площадь 235 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 235 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
$413,248
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Lake Plastiras Municipality, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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